"Стоит вопрос о выживании Европы" - чем Украине поможет членство в ЕС

"Учитывая обстоятельства в Украине, у Европы есть шанс не словом, а делом поддержать Украину", – говорит Владимир Ельченко. Фото: "Радио Свобода"

Война России против Украины – это вопрос выживания Европы, потому что РФ не хочет останавливаться в нашей стране. Украине членство в ЕС позволит получать дополнительные политические и экономические механизмы. Об этом Gazeta.ua рассказал дипломат Владимир Ельченко.

"Такой ситуации никогда в мире не было. Такую упрощенную процедуру никогда не применяли. Почти половина членов ЕС "за" или не против. Уже есть решение Европарламента, поддерживающего такой шаг. Это положительное давление на правительства стран-членов Евросоюза. Этот вопрос в течение следующих нескольких дней будут активно рассматриваться. Учитывая обстоятельства в Украине, у Европы есть шанс не словом, а делом поддержать Украину", – говорит Ельченко.

Этот шаг важен для Украины с моральной и финансовой точки зрения, говорит дипломат.

"Это не прекратит войну. Но это сильная моральная поддержка для нашего государства. Кроме того, если страна становится членом ЕС, она получает множество дополнительных политических и финансовых механизмов. Гораздо проще получать финансовую и политическую помощь. Даже военную. Уже соседние страны передают нам самолеты. Это решение не НАТО, а именно ЕС. Мы получим много дополнительных механизмов", – говорит Ельченко.

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В Европе есть группа стран, которые не очень хотят расширять ЕС, но даже они сейчас не будут сопротивляться, отмечает дипломат.

"Позиция о том, что расширение ЕС добавит только больше проблем у старших членов Евросоюза. Франция, Люксембург, Германия, Нидерланды, Испания, Италия, Португалия. Сейчас никто из них не будет против. Ибо вопрос уже не о бюрократии и проблемах. Сейчас нужно думать о проблемах Европы. Вопрос о выживании Европы, потому что Россия на нас не остановится", - говорит Ельченко.

Сейчас мы можем просить о воздушном гуманитарном коридоре, отмечает дипломат.

"Я уверен, это уже сделали. На земле мы однозначно победим Россию. Но воздух – слабое место. У нас физически там нет столько сил. Не столь сильна противовоздушная оборона. Бесполетная зона НАТО очень важна. Этот шаг сильно помог остановить действия Сербии против Косово. Но это уже один шаг к прямой конфронтации между НАТО и Россией. Это небезопасно. Думаю, над этим вопрос уже думают и найдут выход", - говорит Ельченко.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина обратилась в Европейский союз о присоединении к блоку за новой специальной процедурой. После этого он подписал заявку Украины на вступление в ЕС. Заявка уже зарегистрирована в ЕС и начата процедура ее рассмотрения. Такое решение уже официально поддержали 10 стран ЕС.