Стерненко оставили под стражей

Стерненка не выпустили из-под стражи. Фото: Википедия

19 марта Приморский районный суд рассмотрел ходатайство об освобождении активиста Сергея Стерненко, которого обвиняют в умышленном убийстве.

Несмотря на ходатайство, судья Лариса Ершова оставила Стерненко под стражей, сообщает STERNENKO.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Раде напомнили о Стерненко. К Зеленскому снова придут под окна

"Я уже 3 недели нахожусь абсолютно безосновательно в заключении, которое фактически является незаконным. Мы подали апелляционную жалобу в суд с требованием меня немедленно освободить, поскольку норма о содержании под стражей больше не действует", - объясняет Стерненко.

Активист уверен, что на решение суда влияют люди Зеленского.

"Судья не выпускает меня на свободу не из-за правовых оснований, а исключительно по желанию отдельных чертей, которые сегодня пока что у власти в Украине. Прокурор Венедиктова просила для меня 8 лет заключения с конфискацией имущества. Венедиктова - это человек Зеленского. К тому же заместитель председателя Офиса президента Зеленского Олег Татаров требовал для меня подозрение и пожизненное заключение. Люди из окружения Зеленского неоднократно высказывались о том, что меня необходимо посадить", - отметил Стерненко.

23 февраля Сергея Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества. Решение вынес Приморский райсуд Одессы.