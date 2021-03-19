Стерненко оставили под стражей

 
Ексклюзивы
1/5
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
Просмотров: 333
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
2 Просмотров: 783
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
Просмотров: 135
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
1 Просмотров: 648
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 864
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Просмотров: 2889
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
Просмотров: 315
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
Просмотров: 1485
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Просмотров: 4464
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Просмотров: 729
Фото
Все фото
8
14
3
7
7
Возле столичной мэрии красуются Янукович и Кучма
Возле столичной мэрии красуются Янукович и Кучма
&quot;2 дня бегаю по магазинам, потому что все закроется&quot; - как львовяне готовились к карантину
"2 дня бегаю по магазинам, потому что все закроется" - как львовяне готовились к карантину
Анонсировали создание самого современного спортивного парка
Анонсировали создание самого современного спортивного парка
С вышивкой, капслямы и орнаментом: мастер показал старинные кептарі
С вышивкой, капслямы и орнаментом: мастер показал старинные кептарі
Украинка шокировала высокими ценами на жилье в Андорре
Украинка шокировала высокими ценами на жилье в Андорре
Видео
Все видео
Стерненко оставили под стражей
Стерненко оставили под стражей
Показали длиннющие очереди под дождем ради бесплатного Covid-теста
Показали длиннющие очереди под дождем ради бесплатного Covid-теста
В центре Киева появился ДТП-аттракцион
В центре Киева появился ДТП-аттракцион
Больных коронавирусом пациентов в больнице кормят с улицы через окно
Больных коронавирусом пациентов в больнице кормят с улицы через окно
Какая глупость - Усик открестился от фильма Марченко
Какая глупость - Усик открестился от фильма Марченко
Интервью
1/5
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Просмотров: 144
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Просмотров: 180
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
2 Просмотров: 783
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 864
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
Просмотров: 540
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 марта 2021
Просмотров: 45
Мумія
Планував написати цю колонку раніше. Але відклав – ювілеї, знаєте, річниці. Великі імена, вікопомні події, перемоги й здобутки. На урочистому ...
пятница, 19 марта 2021 18:00

Стерненко оставили под стражей

  Комментировать
Стерненко оставили под стражей
Стерненка не выпустили из-под стражи. Фото: Википедия

19 марта Приморский районный суд рассмотрел ходатайство об освобождении активиста Сергея Стерненко, которого обвиняют в умышленном убийстве.

Несмотря на ходатайство, судья Лариса Ершова оставила Стерненко под стражей, сообщает STERNENKO.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Раде напомнили о Стерненко. К Зеленскому снова придут под окна

"Я уже 3 недели нахожусь абсолютно безосновательно в заключении, которое фактически является незаконным. Мы подали апелляционную жалобу в суд с требованием меня немедленно освободить, поскольку норма о содержании под стражей больше не действует", - объясняет Стерненко.

Активист уверен, что на решение суда влияют люди Зеленского.

"Судья не выпускает меня на свободу не из-за правовых оснований, а исключительно по желанию отдельных чертей, которые сегодня пока что у власти в Украине. Прокурор Венедиктова просила для меня 8 лет заключения с конфискацией имущества. Венедиктова - это человек Зеленского. К тому же заместитель председателя Офиса президента Зеленского Олег Татаров требовал для меня подозрение и пожизненное заключение. Люди из окружения Зеленского неоднократно высказывались о том, что меня необходимо посадить", - отметил Стерненко.

23 февраля Сергея Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества. Решение вынес Приморский райсуд Одессы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стерненко оставили под стражей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
марта

Неизлечимый вирус: лихорадка Эбола возвращается

Самое читаемое
Показали, как 12 лет назад выглядела Настя Каменских
Показали, как 12 лет назад выглядела Настя Каменских
6
 Просмотров: 16857
Гороскоп на 18 марта: на кого ждут перемены в личной жизни
Гороскоп на 18 марта: на кого ждут перемены в личной жизни
 Просмотров: 14589
Хлеб за 3 евро и вагончики для жизни – украинка поделилась опытом переезда в Норвегию
Хлеб за 3 евро и вагончики для жизни – украинка поделилась опытом переезда в Норвегию
5
 Просмотров: 10809
Убийство 7-летней Марии Борисовой: подозреваемый заговорил
Убийство 7-летней Марии Борисовой: подозреваемый заговорил
 Просмотров: 10089
Насиловал щеткой и боится за свою жизнь: страшные подробности о подозреваемом в убийстве ребенка
Насиловал щеткой и боится за свою жизнь: страшные подробности о подозреваемом в убийстве ребенка Просмотров: 10089
Общество
Возле столичной мэрии красуются Янукович и Кучма
Возле столичной мэрии красуются Янукович и Кучма
8
 Просмотров: 450
В Киевской области вводят жесткий карантин
В Киевской области вводят жесткий карантин Просмотров: 342
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
 Просмотров: 333
В компаниях Медведчук-Марченко и брата Козака проводят обыски - СМИ
В компаниях Медведчук-Марченко и брата Козака проводят обыски - СМИ Просмотров: 243
5 советов астролога, которые надо знать каждому
5 советов астролога, которые надо знать каждому
 Просмотров: 216
Больше всего комментируют
6
Вакцинация: Зеленский заявил об информационной атаке
2
Украинцы назвали ответственных за повышение тарифов - опрос
2
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
2
Суд оправдал Пашинского
2
"Без Зели никакое кадровое решение не проходит по СБУ", - Лерос обнародовал запись разговора Лазутина - бизнес-партнера Зеленского и Баканова
Голосов: 55616
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть