Степанов сообщил, когда будет новая вспышка коронавируса

В июне количество больных может вырасти. Фото: Reuters

В июне 2021 года в Украине ожидается новый всплеск заболеваемости коронавирусом.

В эфире программы "Сегодня вечером" на телеканале "Украина 24" об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Что касается нашего прогноза, мы ожидаем некоторый рост количества больных где-то в июне 2021, через три-четыре недели после майских праздников. К какому количеству мы можем прийти - это будет зависеть от того, какой будет мобильность населения, как люди будут перемещаться, как люди будут праздновать Пасху. Тогда уже мы сможем сказать, что мы дальше прогнозируем. Но мне что-то подсказывает, что таких сильных вспышек, какая сейчас произошла, начиная с февраля, мы не будем ждать", - сказал министр.

Он добавил, что в Украине никогда не внедряли настоящий локдаун.

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"У нас никогда не было локдауна в стране. Если мы хотим посмотреть, что такое локдаун, надо посмотреть на европейские страны", - заявил Степанов.

Введение дополнительных карантинных ограничений в Украине в пасхальный период пока не планируется. Ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизировалась, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Фейсбуке.