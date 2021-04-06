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вторник, 06 апреля 2021 04:00

Степанов рассказал о самых агрессивных штаммах Covid-19

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Степанов рассказал о самых агрессивных штаммах Covid-19
Степанов: в Украине зафиксировали два новых штамма коронавируса. Фото: DW

Зафиксированный в Украине "южноафриканский" штамм коронавируса, как и "британский", агрессивнее обычных и гораздо заразнее.

"И "британский" штамм, и "южноафриканский" – более агрессивные вирусы, которые имеют уменьшенный инкубационный период – до 1-3 дней. Он значительно контагиозен, то есть заражает гораздо больше людей", – сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью OBOZREVATEL.

По словам Степанова, кроме дыхательной системы, штаммы влияют на другие органы. Они поражают почки, печень, центральную нервную систему. Также вирус поражает более молодых людей в возрасте от 30 до 40 лет.

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"Сейчас фиксируем увеличение количества людей молодого возраста 30-40 лет, находящихся в реанимации. То есть они достаточно тяжело переносят болезни. До 70% людей, которые переболели "британским" или "южноафриканским" штаммом, имеют постковидный синдром и нуждаются в дальнейшей реабилитации", – пояснил Степанов.

В Украине на начало апреля было зафиксировано два новых штамма коронавируса – "британский" и "южноафриканский". Их обнаружили в двух областях.

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