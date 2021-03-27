Степанов рассказал, когда Украина будет производить вакцину от коронавируса

Если в Украине будут производить вакцину от коронавируса, она будет стоить вдвое дороже, чем у мировых производителей. Фото: pixabay.com

Украинские фармацевтические предприятия готовы вкладывать средства в оборудование для производства вакцин, если будут гарантии, что государство эти препараты выкупит.

"Мы должны подумать о завтрашнем дне. Никто не может дать гарантию, что это единственный вирус, и больше их не будет. Нам надо восстановить производство. Мы должны дать госзаказ нашим фармпредприятиям. Гарантировать, что мы будем выкупать вакцины для рутинной иммунизации от кори, паротита, коклюша. у нас есть 10 вакцин для рутинной иммунизации. Да, это будет порой в два раза дороже, чем сейчас мы покупаем в мировых производителей, так ограниченный рынок. Но мы будем защищены ", - сказал глава Минздрава Максим Степанов в программе "Свобода слова Савика Шустера".

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"В госбюджете на 2021 предусмотрено 100 миллионов гривен на создание биокластера, финансирование исследований в области медицины", - добавил он.

Между вакцинами Sinovac и AstraZeneca, которую уже используют в Украине, есть некоторые отличия. Sinovac будут использовать для тех категорий населения и на тех платформах, которые сделают невозможным разлив. Вакцина Sinovac 1-дозная, тогда как AstraZeneca 10-дозная.