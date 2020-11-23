Степанов рассказал, когда можно будет понять эффективность карантина выходного дня

Понять эффект от карантина выходного дня сможем до 1 декабря. Фото: Reuters

Эффективность карантина выходного дня можно будет оценить до 1 декабря.

Тогда будет возможность понять, сработали ли такие ограничения, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

"По расчетам, мы хотим увидеть эффект от карантина выходного дня ближе к 1 декабря, удалось ли сдержать рост заболеваемости или нет", - сказал Степанов.

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По сравнению 14 и 15 ноября в минувшие выходные в Украине лучше придерживались ограничений.

За прошедшие выходные в Киеве полицейские составили 243 административных протоколов за нарушение карантинных требований. Всего правоохранители проверили 1509 объектов на соблюдение правил карантина выходного дня.