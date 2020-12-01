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вторник, 01 декабря 2020 03:26

Степанов объяснил, почему локдаун выходного дня не сработал

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Степанов объяснил, почему локдаун выходного дня не сработал
Локдаун выходного дня не сработал, потому что его нарушали. Фото: dzerkalo.media

Для того чтобы карантинные меры сработали, их нужно соблюдать.

"Ключевая позиция — Турция ввела комендантский час в выходные, и он будет соблюдаться. Ключевая позиция — Израиль ввел локдаун, и он придерживается этого локдауна. И они видят результат. Мы ввели карантин выходного дня, сначала неделю все эксперты так называемые (так случилось, что все они эксперты-эпидемиологи), начали говорить — будет он работать, не будет он работать. Дошли до выходных, некоторые мэры начали говорить "мы не будем выполнять", рестораны остались открытыми. И пошло-поехало... Если мы, как врачи, дали рецепт, прописали лекарства, то, чтобы выздороветь, надо эти лекарства принимать. Если мы этого не делаем, мы не выздоровеем", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

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Он отметил, что есть незначительное сокращение динамики по заболеваемости вследствие введения карантина выходного дня. По его словам, измерялось это по количеству вызовов экстренной медпомощи, количеству госпитализированных, недельными показателями и прочее.

Ранее Степанов заявлял, карантин выходного дня завершился 30 ноября, в дальнейшем Минздрав не планирует его продолжения.

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