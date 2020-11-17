Степанов: Лучший способ борьбы с Covid-19 - полный карантин

Коронавирус можно преодолеть полным локдауном. Фото: Буг

В Украине прогнозируют до 30 тысяч больных коронавирусом в сутки, если отменить карантин выходного дня и другие противоэпидемические мероприятия.

"Затем получим очень быстро 100% заполненность коек в наших больницах и коллапс всей медицинской системы. Ни одна страна мира еще не придумала другого способа сдерживания развития эпидемии, чем введение противоэпидемических мероприятий ... Наши европейские соседи идут к жестким карантинным мероприятиям", сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Свобода слова".

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Он отметил, что лучший способ - это полный карантин. Однако государство не имеет возможности на него пойти, согласно расчетам Минфина и Минэкономики.

11 ноября Кабинет министров отменил адаптивный карантин, усилил будничный карантин по всей Украине и ввел полный "локдаун" по выходным с 14-го до 30-го ноября по меньшей мере.