Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей

Украина не закупила большое количество медицинских средств для тяжелобольных пациентов. 120 тысяч украинцев больны вирусом иммунодефицита человека. Должны дважды в день принимать лекарства. В 2020 году ни одной нужной таблетки для них куплено не было. Это непосредственная ответственность Министерства здравоохранения и министра Максима Степанова.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит председатель координационного совета пациентской организации "100% Жизни" Дмитрий ШЕРЕМБЕЙ.

Министерство здравоохранения обвиняет госпредприятие "Медицинские закупки" в срыве закупок лекарств и медизделий на сумму 950 миллионов гривен. Государственный закупщик наоборот - говорит о саботаже со стороны Минздрава. Как ситуация выглядит на самом деле?

Представители Министерства здравоохранения и сам лично глава учреждения Максим Степанов сознательно лгут в глаза украинцам, обвиняя Государственное предприятие "Медицинские закупки". Любые заявления про неработоспособность "Медзакупок", срыв каких-то закупок лекарств с их стороны является простой попыткой снять ответственность с себя. Именно руководитель Минздрава Максим Степанов виноват в том, что люди с тяжелыми болезнями, которые ежедневно нуждаются в дорогостоящих препаратов, остались без них. Степанов возглавляет МОЗ почти год. Да, это время было тяжелое. Но в такой период тем более видно, насколько непрофессиональным человеком он является. При Степанове МОЗ "завалило" полностью всю борьбу с коронавирусом, подготовку Украины к вакцинации от этой болезни. Также полный крах постиг реформу вторичного звена. К этому добавляются еще нереализованные закупки по всем программам лечения. Не ГП "Медицинские закупки" несет за это ответственность. Степанов - руководитель системы здравоохранения. С политической и практической точки зрения его давно надо было лишить этой должности. А учитывая то, что своим бездействием он нанес вред здоровью украинцев, еще и привлечь к уголовной ответственности.

Автор: РГК НАБУ Дмитрий Шерембей: наша власть не закупила жизненно необходимые лекарства при том, что деньги были. Они просто лежали на счетах круглый год. Это абсурдная ситуация. Даже при Януковиче не помню подобного.

Степанов не имеет морального, юридического, профессионального права обвинять ГП "Медицинские закупки"

Почему Максим Степанов до сих пор остается министром здравоохранения?

К сожалению, по каким-то подковерным политическим договоренностям смерть людей из-за Covid-19, отсутствия лекарств не является достаточной причиной для власти, чтобы избавиться таких неумелых управленцев. Для пациентского сообщества эта ситуация выглядит непонятной и абсурдной. Степанов ничего не сделал, чтобы обеспечить эффективную работу государственного предприятия "Медзакупки". Он наоборот был замечен в попытках коррумпированных закупок в начале пандемии. Речь идет о пресловутых костюмах защиты наших врачей ("Медзакупки Украины" договорились о приобретении 90 тысяч костюмов отечественного производителя "Текстиль контакт" за 22,05 млн гривен. Цена одного - 245 гривен. МОЗ вышло на рынок в обход МЗУ, купив 71 тысячу китайских комбинезонов на общую сумму 34,87 млн гривен. Цена одного - 488 гривен. - Gazeta.ua). Сейчас к Степанову есть претензии относительно прозрачности покупки вакцины от Covid-19. То есть этот человек не имеет морального, юридического, профессионального права обвинять ГП. Министр Степанов ответственный за тысячи смертей, которых можно было бы избежать. Для этого надо было только закупить лекарства и качественно бороться с пандемией.

Почему не смогли вовремя закупить нужные лекарства? Что помешало?

За этим стоят коррумпированные интересы в Министерстве здравоохранения. Оно попыталось управлять государственным закупщикам в ручном режиме. Когда поняли, что эта система работоспособна и не подвергается внешним воздействиям, МОЗ начало просто саботировать работу "Медзакупок". А простейшая форма такого вредительства - не авторизовать документы, не подписывать нормативные акты. Таким образом МОЗ максимально затягивал рассмотрение любой документации. Если провести аудит входа и выхода документов, характер переписки от государственного предприятия в министерство, будет видно, насколько сильно последнее тормозило реализацию закупок.

Тяжелобольным украинцам придется снова искать спасения за рубежом

Насколько сейчас эта проблема является критической? Как она вредит пациентам?

Самый простой пример - люди, которые имеют вирус иммунодефицита. Их почти 120 тысяч в нашем государстве. В 2020 году не закупили вообще никаких препаратов для этой категории больных. А им нужны не просто витамины. Должны принимать лекарства дважды в сутки, чтобы жить. Без этого люди с ВИЧ могут умереть. Наш фонд "100% Жизни" купил весь объем этих препаратов вместо государства за международную финансовую помощь. Почему наша власть не имела возможности это сделать при том, что деньги были. Они просто лежали на счетах круглый год. Это абсурдная ситуация. Даже при Януковиче не помню подобного. Почему международные организации ценят жизнь украинцев больше, чем наше отечественное Министерство здравоохранения? Начался новый год, а ситуация не изменилась. Препараты антиретровирусной терапии, которые нужны больным ВИЧ, отсутствуют. То же касается и других больных, например, людей с онкологией. Опять придется искать спасения за рубежом.

Как дальше будет может развиваться ситуация, ведь конфликт между Минздравом и "Медзакупками Украины" вредит в первую очередь пациентам?

Уверен, что за каждую смерть, которая произошла из-за нехватки лекарств и небрежности, должен понести ответственность Максим Степанов. Вместе с ним глава правительства Денис Шмыгаль и президент Зеленский. Выглядит вроде, что они не знают, как вредит глава Минздрава на своей должности. Но это не так. Они фактически закрывают на это глаза, покрывают подобное поведение.

Украина те средства, которые были выделены на противодействие Covid-19, укатала в асфальт и раздала из них зарплату силовикам

Как эти конфликты сказываются на закупках вакцин против кронавируса?

В мае прошлого года Украина выделила 65 миллиардов гривен на борьбу с пандемией. Летом все цивилизованные страны мира начали вести переговоры с вероятными поставщиками вакцины о покупке, календаре поставок, логистике и особенностях хранения препаратов. Зато Украина те средства, которые были выделены на противодействие Covid-19, укатала в асфальт и раздала из них зарплату силовикам. Как так получилось, что средства из Коронавирусного фонда были реализованы не по назначению? На них мы могли бы зарезервировать нужное количество вакцины, в срок ее закупить и начать прививки населения. Также эти деньги должны были пойти на покупку кислородного оборудования, финансовую помощь врачам. Всего этого нет. Министр Степанов педалировал такое неэффективное и преступное использование денег, которые должны были пойти на борьбу с болезнью.

Национальное антикоррупционное бюро расследует злоупотребления при закупке вакцин против коронавируса. Никаких фамилий и подробностей не называют. Это может быть производство лично против министра Степанова?

Речь идет именно про китайской вакцину CoronaVac от компании Sinovac Biotech. В Министерстве здравоохранения заявили, что китайский поставщик готов сотрудничать с Украиной только при посредничестве харьковской фирмы "Лекхим". Уверен, если НАБУ качественно проведет свою работу, получат достаточное количество доказательств против министра Степанова. Ведь не было известно, за сколько "Лекхим" покупала вакцину непосредственно у китайцев. Обнародовали только конечную цену, за которую будет продавать Украине - почти 18 долларов за дозу. Это довольно много. Поэтому посредник мог просто наживаться на вакцине для украинцев. Степанов утверждал, что именно китайская компания Sinovac Biotech требовала выбрать одного посредника. Это - коррупционная ложь. Очень надеюсь, что в нашей стране за этот и другие случаи преступной деятельности или бездеятельности министра, Степанов окажется на скамейке подсудимый. Ведь речь не о деньгах, а о жизни людей. Эту ситуацию надо тщательно расследовать, чтобы все последующие министры понимали, что они не безнаказанные. Их могут привлечь к ответственности.

"С начала года Министерство здравоохранения фактически круглосуточно работало над решением серьезной проблемы, которая возникла в результате многочисленных срывов закупок, допустило государственное предприятие "Медицинские закупки Украины", - заявила сегодня на брифинге заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова. "Министр Степанов несет ответственность за покушение на срыв 100% закупочной номенклатуры прошлого года, - написал глава ГП "Медзакупивли Украины" Арсен Жумадилов в Фейсбук. - Вы - непрофессиональный человек, на своем посту периодически создает системные кризисы: с запуском реформы вторички, с запуском закупок, с торможением закупок, с подготовкой страны к ковид, с кислородом, с вакцинацией".