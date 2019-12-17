STEM is FEM мотивировал школьниц идти в IT

Во время второго модуля проекта STEM is FEM в Киеве девушек знакомили с отраслью ІТ.

В Киеве состоялся второй модуль проекта STEM is FEM. На этот раз девушек два дня знакомили с отраслью IT и вдохновляли выбрать информационные технологии в будущем карьерном пути. Участие в образовательном модуле приняли 23 девушки, которые учатся в старших классах школы. Перед участницами с мотивирующими спичами выступили Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская, народный депутат Украины и экс главная операционная директор Ring Ukraine Кира Рудик, и вице-президент по инжинирингу ИТ-компании GlobalLogic Юлия Дубовая.

"Гендерное равенство на работе – это не вещь, которая появляется сама собой. Это то, что требует большой работы. Что делать со всем этим? Во-первых, поддерживать друг друга. Предоставлять эту поддержку и развивать ее в команде, где вы работаете или просто общаетесь – это очень важно. Во-вторых, быть примером. Чем больше вы рассказываете о своих достижениях, тем больше появляется женщин, которые думают: "О, я тоже это могу!". Так женщины становятся главами корпораций или идут в Верховную Раду с надеждой, что когда-то в нашей стране появится женщина-президент", - считает Кира Рудик.

Кроме мотивирующих спикеров, к участницам проекта пришли женщины, которые строят свою карьеру в области IT. Они рассказали девушкам, какие вызовы и преимущества их ждут в этой отрали, и почему они выбрали для своего развития как именно информационные технологии. Этими женщинами стали руководитель направления развития онлайн-платформ, стартапов и венчурных фондов Google в Центральной Европе Нина Левчук, Lead QA компании GlobalLogic Виктория Таранюк, Front-End разработчица в компании Beetroot Ирина Зеленецкая и аккаунт-стратег Google Анастасия Харитонова.

Девушки побывали и в офисах IT-компаний, чтобы увидеть, каким может быть их рабочее место, если они выберут для себя этот путь. Посетив GlobalLogic участницы увидели офис с полотнами Ван Гога на стенах и хайвеем на полу. А в офисе Beetroot узнали, как прижились шведские традиции в Украине.

"Уверен, и старшеклассницы, и спикеры получили заряд энергии и море эмоций, программа была насыщенной – лекции, живое общение, экскурсии, встречи, подарки. Большой путь всегда начинается с первого шага, я рад, что в уходящем году мы смогли запустить образовательный проект и провести первые два модуля. Надеюсь, что в будущем интерес к STEM-обучению среди девушек будет расти, и нам удастся создать в Украине большое женское комьюнити", - говорит один из инициаторов проекта, руководитель компании Gamingtec Сапар Карягдыев.

STEM is FEM – благотворительный образовательный проект, который мотивирует девушек выбирать STEM-специальности. Конечной целью проекта является преодоление гендерного неравенства в технологической сфере Украины. Образовательные модули проекта проходят каждые два месяца. В начале января 2020 начнется конкурс на участие в следующем. Этот модуль будет посвящен теме "Энергетика и экология".