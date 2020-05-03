Статистика по Covid-19 во всем мире может быть занижена в 10 раз - ученый

Статистика коронавируса может быть занижена. Фото: Reuters

Общее количество больных Covid-19 в мире может составлять как минимум 100 миллионов человек.

Официальная статистика инфицированных может быть занижена в 10-12 раз из-за того, что большинство из них не обращаются за медицинской помощью, в интервью Obozrevatel рассказал доктор биологических наук из США, профессор Константин Чумаков.

"В штате Нью-Йорк зараженных 260 тысяч(по состоянию на момент записи интервью 24 апреля), но по подсчетам, антитела к этому вирусу уже у 3 млн человек. Это значит, они уже были заражены. Разница - в 10-12 раз. Если такая пропорция по всему миру, не удивлюсь, что с вирусом познакомились уже около 100 000 000 человек. Как минимум официальная статистика занижена в 10 раз. Она показывает тяжелые случаи ", - отметил профессор.

Если человек просто кашляет, она не станет обращаться в больницу, а значит, останется за пределами статистики. "Количество тех, у кого есть антитела к вирусу, примерно от 50 до 80 раз больше, чем об этом говорит официальная статистика больных. Это очень хорошая новость. Она означает - вирус совсем не такой злой, как показалось сначала. Даже сейчас, несмотря на то, что эпидемия бушует уже два месяца, в тех же США количество смертей все равно меньше, чем от сезонного гриппа ", - уточнил он.

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Сейчас в мире официально зарегистрировано более 3 миллионов заболевших коронавирусом, более миллиона человек уже выздоровели.