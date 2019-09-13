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пятница, 13 сентября 2019 18:19

Штат СБУ сократят

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Штат СБУ сократят
Баканов анонсировал сокращение штата. Фото: УНИАН

Председатель СБУ Иван Баканов анонсировал сокращение штата в рамках реформы.

"В Верховной Раде я сказал о полтора месяца, которые нам нужно, чтобы представить этот закон. Сейчас мы над ним работаем совместно с иностранными партнерами. Мы должны разделить функции между всеми правоохранительными органами. Этот закон, в первую очередь, должен устранить деструктивную конкуренцию между органами", - заявил он в ходе встречи Ялтинской европейской стратегии, сообщает УНИАН.

Сокращение штата СБУ обязательно будет.

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"Об этом говорить достаточно больно, потому что штат - это, в первую очередь, люди, и сокращать всегда неприятно, но это нужно делать. Вместо этого мы бы хотели предусмотреть в законе гибкую структуру СБУ и действовать от угроз, а не от функций, которые сегодня нам предлагаются. То есть, если возникает какая-то угроза, президент, например, создает некий новый департамент в структуре СБУ, а если такая угроза проходит - он этот департамент ликвидирует. Да, мне кажется, было бы достаточно правильно, потому что невозможно нас ограничить просто каким-то конкретным количеством людей", - пояснил Баканов.

Временный и.о. председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов заработал в июне 54 тыс. 564,72 грн. В то же время председатель СБУ Василий Грицак заработал в прошлом месяце 72 тыс. 338,40 грн, говорится в ответе ведомства.

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