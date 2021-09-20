Стартуют украинско-американские учения Rapid Trident - фото

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В понедельник, 20 сентября, начинаются украинско-американские учения Rapid Trident-2021 на базе Международного центра миротворчества и безопасности.

В них примут участие 6 тыс. военнослужащих из 15 стран-партнеров, сообщил пресс-центр Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"Украинско-американские военные учения Rapid Trident-2021 продлятся по 1 октября 2021 года. Основная цель - подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что эти учения - важный шаг Украины на пути в НАТО. Они должны повысить уровень подготовки и оперативности украинских войск, а также улучшат совместимость штабов ВСУ, США и других членов НАТО и государств-партнеров.

Впервые в истории Rapid Trident проводить тактические учения многонационального батальона с боевой стрельбой. Также во время учений запланировано совместное десантирование украинских и американских десантников из самолета военно-транспортной авиации США С-130.

"Для участия в учениях успешно завершилась переброска одного из подразделений службы правопорядка ВСУ воздушным способом на самолете Ил-76МД", - добавили в сообщении.

С 10 по 16 сентября РФ и Беларусь провели совместные стратегические учения "Запад-2021". Они проходили на девяти полигонах в России, в акватории Балтийского моря и на пяти полигонах в Беларуси. На территории Беларуси в учениях приняли участие 2,5 тыс. российских военных.