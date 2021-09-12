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понедельник, 13 сентября 2021 02:50

Байден поддерживает вступление Украины в НАТО - Зеленский

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Байден поддерживает вступление Украины в НАТО - Зеленский
По словам главы украинского государства, Байден добавил, что данное решение не полностью зависит от Вашингтона. Фото: ОП

Глава Белого дома Джо Байден поддерживает вступление Украины в НАТО. Это сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом пишет CNN.

Однако, по словам главы украинского государства, Байден добавил, что данное решение не полностью зависит от Соединенных Штатов.

"Но это зависит не только от меня", - привел украинский лидер слова главы Белого дома, сказанные им в ходе их недавней встречи в Вашингтоне.

Кроме того, в ходе интервью, президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что речь о "выходе" США из Украины не идет, а Вашингтону наоборот необходимо наращивать свое присутствие.

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"Я сказал президенту Байдену относительно возможного выхода из Украины: что это значит - уйти из Украины? Все полностью наоборот - США должны наращивать свое присутствие", - сказал Зеленский, комментируя попытки сравнивать ситуацию в Украине и в Афганистане, где США оставили своих союзников.

Дмитрий Кулеба заявил, что члены Европейского Союза говорят о проблемах с реформами в Украине, чтобы не признавать неготовность обсуждать ее членство.

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