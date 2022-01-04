Стартует регистрация на пробное ВНО: подробности

5 января в Украине стартует регистрация на пробное внешнее независимое оценивание.

Она продлится до 22 января, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в Telegram. Сессия ВНО состоится 19 и 26 марта.

"Участие в пробной сессии платное и составит около 300 грн. Для участия в пробном ВНО необходимо зарегистрироваться на сайте Украинского центра оценивания качества образования", - говорится в сообщении.

19 марта состоится тестирование по:

- украинскому языку;

- украинскому языку и литературе.

Автор: t.me/SerhiyShkarlet

26 марта будут тестировать по предметам:

- история Украины;

- математика;

- биология;

- география;

- физика;

- химия;

- английский, испанский, немецкий и французский языки.

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Утвердили график подготовки и проведения внешнего независимого оценивания в 2022 году. Зарегистрироваться можно будет уже с 1 февраля. Последний день, когда можно подать заявку – 9 марта 2022 года.