Стартует регистрация на пробное ВНО: подробности

5 января в Украине стартует регистрация на пробное внешнее независимое оценивание.
Она продлится до 22 января, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в Telegram. Сессия ВНО состоится 19 и 26 марта.
"Участие в пробной сессии платное и составит около 300 грн. Для участия в пробном ВНО необходимо зарегистрироваться на сайте Украинского центра оценивания качества образования", - говорится в сообщении.
19 марта состоится тестирование по:
- украинскому языку;
- украинскому языку и литературе.
26 марта будут тестировать по предметам:
- история Украины;
- математика;
- биология;
- география;
- физика;
- химия;
- английский, испанский, немецкий и французский языки.
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Утвердили график подготовки и проведения внешнего независимого оценивания в 2022 году. Зарегистрироваться можно будет уже с 1 февраля. Последний день, когда можно подать заявку – 9 марта 2022 года.
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