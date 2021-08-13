Штамма "Йота" в Украине пока не зафиксировано - главный санврач

В Украине пока нет больных со штаммом коронавируса Йота. Фото: Reuters

Сообщений о "новом" штамме коронавируса Йота пока не поступало.

По состоянию на 12 августа 2021 года в Украине не зарегистрирована циркуляция этого варианта болезни, рассказал главный санитарный врач страны Игорь Кузин, сообщает пресс-служба МОЗ.

Кузин отметил, что сейчас почти 27 – 28 стран мира уже зарегистрировали его на своей территории, начиная с ноября 2020 года. Вместе с тем, в Украину он не попал, в отличие от более опасного Дельта-штамма.

Тест-системы, которые используются в Украине и которые предоставила ВОЗ, сейчас способны определять 6 основных типовых мутаций коронавирусной болезни: Альфа, Эта, Бета, Гамма, Дельта, Каппа.

"На штамм Йота еще не существует тест-систем, его можно обнаружить только путем секвенирования", – подчеркнул Кузин.

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Предыдущие исследования указывают на то, что штамм коронавируса Йота в большей части не вызывает серьезного течения болезни. Поэтому в ВОЗ считают, что этот вариант менее опасен, чем штамм коронавируса Дельта.