Стало известно, сколько украинцев имеют антитела к коронавирусу

Каждый третий украинец имеет антитела к коронавирусу. Фото: Reuters

Треть украинцев уже имеют антитела к Covid-19.

"В течение июля группа, в которую входят социологи и медицинские работники, посещают украинские домохозяйства. Первые - проводят опросы, вторые - бесплатное тестирование на антитела. В настоящее время в исследовании приняли участие около 6 тыс человек. 33% из них имеют определенный иммунитет к коронавирусу", - в фейсбуке заявил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Данные о коллективном иммунитете важны для прогнозирования следующей волны пандемии.

Окончательные данные исследования опубликуют в августе. Еще планируют определить, много ли украинцев переболело в легкой форме и даже не догадывались об этом.

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В приложении "Дия" появились первые паспорта о вакцинации от коронавируса. Первые цифровые сертификаты доступны для вакцинированных. Covid-паспорта разрабатываются по образцу Digital green certificate ЕС и Smart vaccination certificate ВОЗ. Документы будут содержать информацию не только о вакцинации, но и об отрицательных результатах ПЦР-тестов, а также выздоровления после коронавирусной инфекции.