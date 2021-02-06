Стало известно, кто родил дочь Олегу Сенцову

У украинского режиссера и пленника Кремля Олега Сенцова родилась дочь Эмма. Фото: facebook.com/oleg.sentsov

У украинского режиссера и политзаключенного Кремля Олега Сенцова родилась дочь Эмма. Радостной вестью он поделился в соцсети, но от дальнейших комментариев отказался.

Однако знакомые Олега Сенцова рассказали, что дочь ему родила журналистка и активистка Юлия Бабич, передает ТСН.

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Родила Юля еще в середине декабря прошлого года. С тех пор у нее в Facebook много фотографий с младенцем и хэштегом "малышка Олеговна".

В одном из сообщений Юля пишет, что дочь на нее не очень похожа, намекая на сходство малышки с папой.

О рождении дочери Эммы Олег Сенцов сообщил в Facebook утром 5 февраля и выложил совместное фото. Эта новость стала неожиданностью даже для близкого окружения Сенцова, так как свою личную жизнь режиссер предпочитает не афишировать. Олег Сенцов вернулся из российского плена 1,5 года назад. Он имеет 2-х взрослых детей - сына Влада и дочь Алину. С их мамой Олег разведен, она осталась жить в Крыму.