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среда, 12 мая 2021 09:47

Стало известно, когда Суд Амстердама вынесет решение по делу скифского золота в сентябре

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Стало известно, когда Суд Амстердама вынесет решение по делу скифского золота в сентябре
Решение будет письменным, суд не будут проводить Фото: segodnya.ua

Апелляционный суд Амстердама по делу о принадлежности коллекции скифского золота должен вынести решение 14 сентября 2021.

Суд отметил, что во время судебного заседания в апреле было случайно объявлено не ту дату. Решение будет письменным, суд не будут проводить, оно будет опубликовано на официальном сайте суда на нидерландской и английском языках, сообщили в пресс-службе суда "Укринформа".

Коллекцию "скифского золота" вывезли из Крыма на выставку в археологический музей Аллард Пирсон в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как полуостров незаконно аннексировала Россия. Через аннексию Россией Крыма (которую Нидерланды не признают) возник вопрос, кому возвращать крымскую коллекцию. Украина потребовала от музея вернуть экспонаты.

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В декабря 2016 года Окружной административный суд Амстердама (Нидерланды) принял решение о том, что экспонаты крымских музеев из коллекции "Крым - золотой остров в Черном море" (так называемое "скифское золото") должны быть возвращены в Украину. Российские власти назвали незаконным решение суда по "скифскому золоту".

11 марта 2020 суд начал рассматривать апелляцию музеев аннексированного Россией Крыма решения о возвращении коллекции "скифского золота" Украине.

Предметом споров является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки "Крым — золотой остров в Черном море". После оккупации Крыма Россией нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украины.

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