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пятница, 16 апреля 2021 13:34

Стало известно, когда и где начнут прививать вакциной Pfizer

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Стало известно, когда и где начнут прививать вакциной Pfizer
С 18 апреля в Украине начнут прививать вакциной Pfizer Фото: REUTERS

В воскресенье, 18 апреля, начнут делать первые прививки вакциной от коронавируса производства Pfizer в Киевской области. 19 апреля - по всей Украине.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Этой вакциной в первую очередь будут прививать персонал и жителей домов престарелых, затем - работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников", - рассказал Ляшко агентству "Интерфакс-Украина".

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По его словам, вакцины будут распределены по 1170 доз в каждую из областей и Киев. Вместе с ними развезут раствор для их разведения, шприцы и коробки для безопасной утилизации медицинских отходов.

Транспортировать первые 117 тыс. доз вакцины будет частная логистическая компания "Фармасофт". Еженедельно или чаще она будет доставлять партии вакцины с центрального склада в Киеве, где они будут храниться в морозильном оборудовании при температуре от -60°C до -80°C, на региональные склады в количестве и по графику, определенному Минздравом.

Мобильная бригада должна использовать полученную партию вакцины в течение 120 ч. с момента размораживания.

16 апреля в Киев спецрейсом прибыла первая партия Covid-вакцины производства компаний Pfizer и BioNTech, которую Украина получила в рамках международной инициативы Сovax по результатам открытого тендера по проекту "Безопасные и доступные лекарства".

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