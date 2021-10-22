Стало известно, исключит ли Европа Украину из "зеленой зоны" на этой неделе

Въезжать в Европу украинцам пока можно. Фото: pixabay.com

Украина пока остается в так называемой "зеленой зоне" списка стран, куда рекомендуют путешествовать несмотря на пандемию Covid-19. Европейский союз на этой неделе не пересматривал список третьих стран для возможных изменений.

Об этом сообщил журналиста "Радио Свобода" Рикард Йовзяк в Twitter.

"В конце концов на этой неделе не будет никаких изменений до рекомендованного ЕС безопасного списка путешествий третьих стран. Это означает, что Украина пока остается. На следующей неделе список пересмотрят снова", - написал Йовзяк.

В "зеленой зоне", откуда ЕС рекомендует позволить несущественные поездки, находится 16 стран, в частности Украина.

Последний раз ЕС пересматривал "зеленый список" 8 октября 2021 года. Украина осталась в нем несмотря на несоответствие формальным критериям, установленным европейским законодательством о беспрепятственном въезде. Показатели заболеваемости и смертности за 21 октября от Covid-19 - рекордные. 23 785 новых зараженных и 614 умерших. Это максимум за все время пандемии в Украине.