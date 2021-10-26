Стало известно, будут ли заставлять медиков в Украине вакцинироваться

Более 50% медиков в Украине вакцинированы против коронавируса. Фото: Минздрав Украины

В Украине не приняли решение об обязательной Covid-вакцинации медицинского персонала во избежание нехватки кадров. Риск недостатка врачей больше, чем риск инфицирования.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Украинской правде".

"Если в небольшом райцентре с центральной районной больницей сложится ситуация, при которой два анестезиолога не захотят вакцинироваться, то в этом населенном пункте не будет медицинской помощи", - объяснил Ляшко.

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Министр не исключает, что впоследствии медиков могут внести в список обязательных для вакцинации профессий.

"Мы более подробно проанализируем категории медицинских работников (которые отказываются делать прививки. - Gazeta.ua) - это медсестра, врач какого профиля, каких больниц. Чтобы после приказа мы на 100 процентов были уверены, что он не повлияет на универсальный доступ к услугам в сфере здравоохранения", - отметил Ляшко.

Добавил, сейчас уже более 50% медиков в Украине вакцинированы от коронавируса.

Минздрав утвердил перечень организаций, работники которых должны обязательно вакцинироваться. Приказ вступает в силу с 7 ноября 2021 года. Обязательной вакцинации подлежат работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и структурных подразделений, учреждений высшего, последипломного, профессионального, общего среднего, начального, внешкольного и дошкольного образования и научных учреждений. В планах Минздрава - расширить перечень профессий, для которых Covid-вакцинация является условием допуска к рабочему месту.