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понедельник, 14 декабря 2020 14:46

Стали известны имена тренеров "Голосу країни-11"
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Уже скоро на телеканале "1+1" стартует 11-й сезон музыкального шоу "Голос країни", которое открывает новую страницу своей истории и выходит под названием "Перезагрузка". В тренерскую панель в этом сезоне вошли топовые украинские звезды: певица Тина Кароль, которая уже побеждала в шоу 5 раз, артистка Dorofeeva, которая со своим сольным треком вошла в топ-100 мирового Shazam, артист и продюсер Monatik и певец Олег Винник.

Рокер Олег Винник, который впервые сядет в легендарное красное кресло в качестве тренера, рассказал, каких вокалистов ищет на шоу.

"Я хочу найти голоса, которые смогут затронуть струны души. С радостью поделюсь своими знаниями и опытом, который я получил в Европе, с моей командой для того, чтобы научить их развивать свой талант и дарить любовь слушателям, работая, как в последний раз. Я хочу показать стране исполнителей, которые голосом донесут от сердца к сердцу правдивые эмоции, самые искренние чувства, которые называются любовь".

А диджитал-открытие года Dorofeeva, которая была наставницей в 5-м сезоне "Голос. Діти", так прокомментировала свое участие.

"Буду откровенна, я очень волнуюсь. Для меня это не просто проект, это так же перезагрузка. Потому что этот год изменил мою жизнь - я стала сольной певицей и тренером "Голосу країни". Я очень этого ждала, потому чувствую себя невероятно заряженной. И я уверена, что эта энергия поможет моей команде. Я собираю современную, трендовую, уникальную и самое важное душевную команду, и сделаю все, чтобы мои участники выглядели очень круто и показали себя как можно лучше. Я ищу digital-героев - это сейчас актуально и очень мне близко. Моя миссия - найти суперзвезд и показать их всей стране".

Назвали судей 11-го сезона шоу
Фото: предоставлено пресс-службой "1+1"
Назвали судей 11-го сезона шоу
Назвали судей 11-го сезона шоу
Назвали судей 11-го сезона шоу
Назвали судей 11-го сезона шоу

В новом сезоне "Голосу країни" изменится привычная для всех сцена, за кулисами появится настоящий робот, который будет подавать участникам микрофон, измерять температуру и дезинфицировать руки. К тому же, из-за карантина группа поддержки участников будет находиться по ту сторону камер, болея за своих близких онлайн. Они будут на прямой связи со сценой и смогут пообщаться с участником сразу после выступления.

"В этом году проект начинает новую страницу своей истории. Ожидаемый новый сезон, который выйдет под названием "Голосу країни. Перезавантаження" станет инновационным и технологическим с точки зрения производства шоу. К тому же, мы разыскали невероятно талантливых вокалистов со всех уголков Украины и мира - они и являются настоящей перезагрузкой шоу. Также мы обновили тренерскую панель - собрали всех топовых звезд в одном проекте. Наши звездные наставники - невероятные профессионалы, гуру каждый в своем стиле музыки. Они сделают все возможное, чтобы получить именно в свою команду талантливого участника", - комментирует новый сезон руководитель направления Big Entertainment Shows "1+1" Владимир Завадюк.

Ведущими 11-го сезона станет телепара - Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

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В этом году кастинг участников впервые проходил полностью в онлайн-формате. Зрителей ждет встреча с вокалистами из всех уголков Украины и мира, которые удивят своим видением музыки, необычными тембрами и мощными голосами. В 11-м сезоне шоу будут звучать любимые украинские песни и мировые хиты, которые уже вошли в музыкальную историю.

Создатели шоу "Голос страны 2021" анонсировали изменение правил и принципов, поэтому проект получил новое название - "Голос страны: перезагрузка". Тренерский состав изменится, сообщает пресс-служба телеканала "1+1".

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