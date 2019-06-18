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вторник, 18 июня 2019 17:40

США выделят Украине $250 млн на защиту от России

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Пентагон 2020 финансового года, который начнется 1 октября, выделит $250 млн на военную помощь Украине.

Об этом сообщает AFP.

Средства заложены в проекте военного бюджета США на следующий год. Их Украина сможет использовать исключительно для обеспечения безопасности и разведки.

 

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В бюджете США на текущий год на поставки военной помощи Украине выделяли $200 млн.

Начиная с 2014 года, Америка выделила более $1,1 млрд на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защиты ее границ.

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18
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  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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