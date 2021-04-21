США возьмутся за разработку ядерного вооружения - боятся угрозы со стороны России и Китая

В США считают Россию "определяющей ядерной стратегической угрозой". Фото: pinterest.com

Соединенные Штаты Америки планируют модернизировать ядерное оружие в стране.

Такое решение приняли в связи с ростом ядерного потенциала России и Китая, заявили представители высшего военного командования США на слушаниях в комитете Сената по вооруженным силам, сообщает "Голос Америки".

"Впервые в нашей истории страна столкнулась сразу с двумя стратегическими противниками, которые обладают ядерным оружием", - сказал глава Стратегического командования адмирал ВМС Чарльз Ричард.

Стратегическое командование отвечает за поддержание стратегических бомбардировщиков, подводных лодок и межконтинентальных баллистических ракет.

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"Достижения Китая и России подрывают наши возможности сдерживания обычными средствами", - добавил Ричард.

В США считают Россию "определяющей ядерной стратегической угрозой", однако она до сих пор продолжает модернизировать обычное и ядерное вооружение. Процесс завершен на 80%.

Глава Космического командования США генерал армии Джеймс Дикинсон заявил, что угрозу также составляет Китай, который стремительно развивает космическую деятельность.

США планируют сосредоточиться на создании новых космических возможностей.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. С начала года в оккупированные районы враг переместил 19 тыс. т горючего, 335 т боеприпасов, танки, реактивные системы залпового огня, спецтехнику.