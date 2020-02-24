США передали украинским военным палаточный комплекс стоимостью $1,5 млн

США передали Силам специальных операций Вооруженных сил Украины палаточный комплекс стоимостью $1,5 млн.

Палатки получил 142-й учебный центр ССО в Бердичеве Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в Twitter.

"Недавно США предоставили учебно-тренировочному центру Сил специальных операций Вооруженных сил Украины палаточный городок стоимостью $1,5 млн", - сказано в сообщении.

Во время церемонии передачи украинским силам спецопераций палаточного комплекса типа "Аляска", командир Европейского командования Сил специальных операций США генерал-майор Кирк Смит заявил, что рад тому, что США помогают Украине.

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"Хотя это может показаться очень небольшой вещью - в плане палаток и помещений, в которых солдаты могут жить, во время учений - мы понимаем, как и вы понимаете, насколько важно сделать крепким фундамент для их обучения. Все начинается с очень прочной, устойчивой основы. Нет лучшей аналогии для этого, чем бетон, который заливают в эти палатки. Также важно, чтобы у вас была вся инфраструктура для обеспечения этих палаток электричеством и теплом", - заявил он.





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