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среда, 19 декабря 2018 10:18

США отреагировали на избрание Епифания митроплитом

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  Майк Помпео подчеркнул поддержку Соединенными Штатами религиозной свободы Украины. Фото: Голос Америки
Майк Помпео подчеркнул поддержку Соединенными Штатами религиозной свободы Украины. Фото: Голос Америки

Государственный секретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с недавно избранным главой Православной церкви митрополитом Епифанием.

Во время разговора Помпео подчеркнул поддержку Соединенными Штатами религиозной свободы и суверенитета Украины, сообщает state.gov.

Он также призвал уважать "возможность всех украинцев исповедовать религию по собственному выбору".

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15 декабря в Киеве состоялся Объединительный собор, на котором представители 3 православных церквей Украины приняли решение о создании Поместной церкви и выбрали ее предстоятелем митрополита Епифания.

Соединенные Штаты Америки поздравили с созданием Православной церкви Украины и назначением митрополита Епифания ее предстоятелем. Государственный департамент США в специальном заявлении назвал установление независимой Православной церкви Украины "историческим моментом".

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19
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