Срок действия Covid-сертификатов сократят

В Украине срок действия сертификатов будет сокращен до девяти месяцев. Фото: Reuters

Европейская комиссия сократит срок действия Covid-сертификатов.

Документ будет действовать девять месяцев, сообщила заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич в эфире "Сніданку з 1+1".

Те же изменения произойдут и в Украине. Они касаются зеленого Covid-сертификата, свидетельствующего о двух дозах прививки.

Новые правила вступят в силу для 27 стран ЕС от 1 февраля 2022 года. Сертификат будет действовать не 365 дней, а 270 - девять месяцев.

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"Мы готовим такое же решение на уровне украинского законодательства. Его примут ориентировочно на этой неделе. Срок действия сертификатов сократят до девяти месяцев", - рассказала представитель Минздрава.

С 9 января Украина больше не входит в список повышенного риска для Германии. Об этом говорится в сообщении Института имени Роберта Коха. Теперь украинцы от 6 лет должны иметь либо справку об выздоровлении, либо сертификат о полной вакцинации, либо негативный тест. Этого будет достаточно, чтобы пересечь границу Германии.