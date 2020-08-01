Спецназовцы Пограничной службы получили новые штурмовые винтовки UAR-15: видео

UAR-15 полностью заменит автомат Калашникова. Фото: ГПСУ

10 отдельный отряд оперативного реагирования "Дозор" Государственной пограничной службы Украины получил новые штурмовые винтовки UAR-15 под патрон 5,56 × 45 мм.

В настоящее время, это наиболее распространенный калибр оружия в странах Североатлантического альянса. Об этом повядомляють в Пресс-служба пограничников.

"Планируется, что UAR-15 полностью заменит автомат Калашникова. Винтовка имеет модульное компоновка, верхняя часть ствольной коробки и струйка имеют направляющие типа Пикатини для установки прицельных приспособлений и других тактических аксессуаров", - говорится в Прессрелизы ГПСС.

В данной модели применена газовая система Carbine с регулируемой газовой блоком, обеспечивает плавную работу автоматики.

"Модульная конструкция позволяет легко производить замену различных компонентов: Например, цевья, пистолетной рукоятки и другого навесного принадлежности, тем самым настраивая винтовку для удобства в эксплуатации", - говорится в сообщении.

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Винтовку производятся в Украине из отечественных и американских комплектующих. В то же время, ствол и ударно-спусковой механизм, от которых напрямую зависит кучность стрельбы, изготовленные в США компанией Daniel Defense.

1 августа, в селе Толмач Каменка-Бугского района Львовской области, на территории спортивно-стрелкового комплекса "Карабин", стартовал Стрелецкий марафон Рейд-2020 по практической стрельбе. В этом году мероприятие проводят ко Дню памяти погибших воинов-десантников.