Специальные подразделения из ОРДЛО прибыли для "грязной работы" в Мелитополь

На видео, размещенном в сети, показали построение нескольких десятков плохо экипированных бойцов на территории Мелитопольского военкомата Фото: принт-скрин видео

После захвата Мелитополя функции полиции в городе российские кафиры поручили военизированному подразделению из так называемых "ЛДНР".

Подразделения из "ДНР/ЛНР" российские оккупанты ввели в Мелитополь для давления на активистов и силового противодействия ежедневным митингам против российской оккупации, пишет Зеркало недели.

Так называемая "генпрокуратура ЛНР" возбудила "уголовное дело" о якобы финансировании мэром Мелитополя Иваном Федоровым "Правого сектора". Перед этим Федорова угнал спецназ "МГБ Луганской народной республики".

На видео, размещенном в сети, показали построение нескольких десятков плохо экипированных бойцов на территории Мелитопольского военкомата. Говорят, что прибывшие из Донбасса "несут мир", а "фашизм не пройдет".

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На плацу поднят флаг РФ. Новоприбывших инструктируют военнослужащие в черной форме и в балаклавах, скрывающих лицо.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал похищение мэра Мелитополя Ивана Фёдорова преступлением против демократии. Россия хочет ликвидировать законных представителей украинских властей, ведь теряет свои позиции, заявил Зеленский в своем обращении к народу. "Они перешли к новой стадии террора, когда пытаются физически ликвидировать представителей законных местных украинских властей", - отметил президент.