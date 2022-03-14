Спасибо за выбор решительных. В Украине отмечают День добровольца

14 марта в Украине отмечают День украинского добровольца.

В этот день 2014 первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана прибыли на полигон Новые Петровцы на Киевщине для формирования первого добровольческого батальона. Затем из него сформировали Батальон оперативного назначения имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого.

День добровольца установлен 17 января 2017 Верховной Радой Украины с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"С Днем Украинского Добровольца! Вместе мы – непреодолимая сила! Спасибо за выбор решительных. Вместе к Победе!", - написал Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал Валерий Залужный.

Также на странице Генштаба ВСУ рассказали историю одного из таких добровольцев.

Автор: Генштаб ВСУ

"Олег одессит в 4-ом поколении. Он вам без всякой карты и исторической справки расскажет, где какая памятка стоит, где жарят самые вкусные бычки и как кратчайшим путем дойти до моря. Делом своей жизни называет иппотерапию, реабилитацию детей. Он часами может рассказывать, как детки занимаются с лошадками, делают упражнения, общаются и улучшают свое состояние.

Автор: Генштаб ВСУ

С первыми залпами, прозвучавшими 24 февраля, Олег стал в ряды 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей зимнего похода.

Одесса его дом, его предков 4-х поколений и его потомков. И он с оружием в руках, будет убивать и уничтожать врага, который посягнул на это", - говорится в сообщении.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.