"Спасибо, что не выбросили на улицу" – Филарет

Филарет не принимает условия Вселенского патриархата и заявляет о своей независимости

Почетный патриарх Филарет отреагировал на решение Синода Православной церкви предоставить ему право пожизненного проживания в доме на Пушкинской и создать религиозную комиссию, которую он возглавит.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Филарета.

В заявлении отмечается: "Спасибо предстоятелю Блаженнейшему митрополиту Епифанию и Священному Синоду Православной церкви Украины, что проявили ко мне милость: не выкинули 90-летнего Патриарха на улицу, как собирались это сделать, а оставили пожизненно проживать в помещении Киевской патриархии."

Филарет заявил, что слова митрополита Епифания о завершении ликвидации УПЦ КП является ложью, добавив, что "церковь нельзя ликвидировать".

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Он отметил, что за Киевский патриархат "будут бороться до последнего".