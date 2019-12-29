Спасатели предупреждают о гололедице на дорогах

29-30 декабря на дорогах страны, кроме юга, гололедица. I уровень опасности, желтый. Фото: Укринформ

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о гололедице на дорогах Украины.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 29-30 декабря на дорогах страны, кроме юга, гололедица. I уровень опасности, желтый.

Укргидрометцентр сообщает, что 29 декабря в Украине, кроме большинства восточных областей и Приазовья, ночью умеренный (на Прикарпатье значительный) снег, днем ​​небольшой снег, в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской с дождем, местами налипание мокрого снега.

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Последнюю неделю года в Украине будет настоящая новогодняя погода - снег и мороз. Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра 29 декабря.