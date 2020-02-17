Спасатели получили 10 снегоболотоходов украинского производства

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям получила десять снегоболотоходов Богун украинского производства, а также специальное оборудование и снаряжение.

Один вездеход обошелся спасателям в 2,88 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС.

"Служба постоянно принимает меры по повышению способности горных поисково-спасательных подразделений эффективно выполнять задачи по назначению, в частности: увеличена численность горных поисково-спасательных подразделений в каждой области Карпатского региона, осуществляется материально-техническое обеспечение горных поисково-спасательных подразделений за счет средств государственного и местных бюджетов и международной финансовой и технической помощи", - отметил председатель ГСЧС Николай Чечеткин.

Он также добавил, что с этого года впервые начата подготовка по специальности "спасатель горный".

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"Сегодня наши подразделения получают современную горную спасательную технику, специальное оборудование, снаряжение и десять снегоболотоходов Богун украинского производства. Эта техника будет передана подразделениям Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновецкой, а также Одесской и Черниговской областей", - сказал глава ГСЧС.

Отечественный военный броневик "Новатор" будут производить в гражданской версии. Продавать будут всем желающим. Назначение новинки - путешествия по бездорожью лесами и горами.