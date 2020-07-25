Спасатели начали эвакуацию туристов, застрявших на Говерле

На Говерле застряли туристы с детьми. Фото: Reuters

Спасательные службы начали эвакуацию туристов с малолетними детьми в возрасте от полутора до 12 лет, которые застряли на Говерле результате непогоды.

Среди туристов есть малолетние дети в возрасте от полутора до 12 лет. Спасатели начала спуск женщин и детей до транспортного средства. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС Украины в Facebook.

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"В 16:45 спасательная группа встретилась с туристами. В настоящее время работники ДСНС сопровождают шестерых детей и двух женщин к транспортному средству. Их всюдиболотоходом "Богун" будет доставлен в село Лазещина. Остальные группы в сопровождении спасателей продолжит спуск к населенному пункту пешком ", - говорится в сообщении.

В Карпатах на горе Говерла-за непогоды застряла группа туристов с малолетними дитьми.Рятувальникы получили информацию об инциденте в субботу, 25 июля, в 13:45. В Раховском районе во время прохождения туристического маршрута 13 туристов, среди которых шестеро детей, попали под сильный ливень и нуждаются в помощи.