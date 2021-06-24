Создателя антивируса McAfee нашли мертвым в тюрьме

Джона Макафи нашли мертвым. Фото: Shutterstock

Основатель компании-разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee Джон Макафи найден мертвым в барселонской тюрьме.

Предположительно, Макафи совершил самоубийство через несколько часов после того, как суд утвердил его экстрадицию в США, где он разыскивался по уголовным обвинениям, связанным с налогами, сообщают испанские СМИ.

Если бы Макафи признали виновным в США, ему грозило бы до 30 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер экс-игрок киевского "Динамо"

Джон Макафи одним из первых спроектировал антивирусное программное обеспечение и разработал сканер вирусов. Прокуратура США утверждает, что бизнесмен не подавал налоговые декларации в течение четырех лет, несмотря на то, что он зарабатывал миллионы на консультационной работе, выступлениях и криптовалюте. В заявлении, поданном в октябре прошлого года, утверждалось, что он скрыл более $23 млн дохода.