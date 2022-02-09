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среда, 09 февраля 2022 11:55

Создатели улыбок и спасатели от "зубного червя": сегодня день стоматолога – яркие поздравления для врачей
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Сегодня в мире отмечается международный день стоматолога. В Украине его начали праздновать с 1993 года.

Стоматология считается одним из самых престижных и важных направлений медицины. А лучшие дантисты всегда востребованы среди клиентов. Мы подготовили подборку открыток, которыми можно поздравить знакомых стоматологов.

Поздравьте знакомых стоматологов с праздником яркими открытками
Фото: apostrophe.ua
Поздравьте знакомых стоматологов с праздником яркими открытками
Поздравьте знакомых стоматологов с праздником яркими открытками
Поздравьте знакомых стоматологов с праздником яркими открытками
Поздравьте знакомых стоматологов с праздником яркими открытками

Также идеально для поздравлений подойдут стихи:

С праздником стоматологов всех поздравляем,
Выдержки, терпения и здоровья вам желаем,
Пусть больные за помощь вас благодарят,
Пусть везение и удача в дом всегда бежат.

***
Праздничного настроения от души желаю,
Лучшим стоматологом я вас считаю,
Добра Вам, радости, благополучия, тепла,
Чтобы в жизнь Ваша радость пришла.

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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:

– Стоматология существовала еще в 7000 году до нашей эры. Об этом свидетельствуют артефакты, обнаруженные на территории современного Пакистана археологами. В частности, они нашли остатки человеческих зубов и кремниевого сверла. С помощью последнего в древности и лечили кариес, предполагают историки;

- "Зубным червем" называли кариес шумеры – народ, проживавший на территориях современного Ирака и Сирии в VI – III вв. до нашей эры;

– В древней Греции о стоматологии писали ученые Гиппократ и Аристотель. Описывали, как их медики лечили больные десны и разрушенные зубы. Последние, в частности, часто вырывали щипцами;

– До 1829 года лечением зубов занимались преимущественно мужчины. Но потом в Европе официально быть дантистками позволили и женщинам;

– До 1838 года стоматологов называли "зубными врачами". Только потом появилось ныне распространенное слово "дантист".

СТОМАТОЛОГИЯ В УКРАИНЕ

Первые зубоврачебные школы в Украине открылись в конце XIX в. в Одессе, Киеве и Харькове А в 1919-м в столице открыли Государственный зубоврачебный институт.

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Сейчас в Украине стоматологическую помощь оказывают в поликлиниках. Учат на стоматологов в более чем в 20 медицинских вузах.

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стоматологического профиля работали в Украине по состоянию на 2016 год, по данным медицинского портала Health-ua.com.

Пользоваться зубной пастой врачи советуют с появлением первого зуба. Щетку же ребенку нужно подбирать ориентируясь на его возраст. Для первых молочных зубов лучше подойдут щетки с полимерной щетиной. Выглядят, как наперстки с мягкими иголочками, говорят дантисты. И отмечают, что для детей 1-2 лет порция пасты не должна превышать размер рисового зернышка.

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Дата
09
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