Создатели улыбок и спасатели от "зубного червя": сегодня день стоматолога – яркие поздравления для врачей

Сегодня в мире отмечается международный день стоматолога. В Украине его начали праздновать с 1993 года.

Стоматология считается одним из самых престижных и важных направлений медицины. А лучшие дантисты всегда востребованы среди клиентов. Мы подготовили подборку открыток, которыми можно поздравить знакомых стоматологов.

Фото: apostrophe.ua

Также идеально для поздравлений подойдут стихи:

С праздником стоматологов всех поздравляем,

Выдержки, терпения и здоровья вам желаем,

Пусть больные за помощь вас благодарят,

Пусть везение и удача в дом всегда бежат.

***

Праздничного настроения от души желаю,

Лучшим стоматологом я вас считаю,

Добра Вам, радости, благополучия, тепла,

Чтобы в жизнь Ваша радость пришла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Медикам начнут доплачивать за вакцинацию: подробности

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:

– Стоматология существовала еще в 7000 году до нашей эры. Об этом свидетельствуют артефакты, обнаруженные на территории современного Пакистана археологами. В частности, они нашли остатки человеческих зубов и кремниевого сверла. С помощью последнего в древности и лечили кариес, предполагают историки;

- "Зубным червем" называли кариес шумеры – народ, проживавший на территориях современного Ирака и Сирии в VI – III вв. до нашей эры;

– В древней Греции о стоматологии писали ученые Гиппократ и Аристотель. Описывали, как их медики лечили больные десны и разрушенные зубы. Последние, в частности, часто вырывали щипцами;

– До 1829 года лечением зубов занимались преимущественно мужчины. Но потом в Европе официально быть дантистками позволили и женщинам;

– До 1838 года стоматологов называли "зубными врачами". Только потом появилось ныне распространенное слово "дантист".

СТОМАТОЛОГИЯ В УКРАИНЕ

Первые зубоврачебные школы в Украине открылись в конце XIX в. в Одессе, Киеве и Харькове А в 1919-м в столице открыли Государственный зубоврачебный институт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НСЗУ назвала область-рекордсменку по выплатам медикам

Сейчас в Украине стоматологическую помощь оказывают в поликлиниках. Учат на стоматологов в более чем в 20 медицинских вузах.

26 333

стоматологического профиля работали в Украине по состоянию на 2016 год, по данным медицинского портала Health-ua.com.

Пользоваться зубной пастой врачи советуют с появлением первого зуба. Щетку же ребенку нужно подбирать ориентируясь на его возраст. Для первых молочных зубов лучше подойдут щетки с полимерной щетиной. Выглядят, как наперстки с мягкими иголочками, говорят дантисты. И отмечают, что для детей 1-2 лет порция пасты не должна превышать размер рисового зернышка.