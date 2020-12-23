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среда, 23 декабря 2020 18:47

Создали базу с данными об украинских IT-компаниях

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Создали базу с данными об украинских IT-компаниях
Платформу обещают полностью заполнить до конца 2021 года. Фото: pinterest.com

Министерство цифровой трансформации запустило онлайн-платформу 360 Tech Ecosystem Overview. Там будут размещены все данные об украинской IT-системе.

Партнером инициативы стал облачный оператор GigaCloud, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"360 Tech Ecosystem Overview - онлайн-платформа Минцифры для поиска бизнес-информации об IT-компаниях", - говорится в сообщении.

Также на портале можно найти дашборды и данные, классификацию по индустриям, инвестиции, данные об инвесторах.

"Этот уникальный инструмент поможет идентифицировать партнеров, а стартапам и инвесторам - найти лучшие решения для коллабораций", - пишет министр.

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GigaCloud предоставил технические ресурсы для размещения онлайн-платформы. Также техническим партнером проекта стала компания Sannacode.

"Бизнес и госучреждения уже осознают, что для их эффективной работы требуется не просто автоматизация, а построение полноценной цифровой платформы. Диджитализация не является альтернативой привычному образу жизни, а единственным путем усовершенствования как для бизнеса, так и для государства. И чем быстрее эти процессы начнут внедряться в жизнь - тем эффективнее удастся Украины справиться с нынешним кризисом", - рассказали в компании.

Платформу обещают полностью заполнить до конца 2021 года.

21 декабря Минцифры презентовало новый сериал "Цифровые технологии для людей с инвалидностью". В сериале расскажут о возможностях личностного развития для людей с особыми потребностями.

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23
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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
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