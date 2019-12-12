"Создает риск чрезмерной власти президента" - эксперт про законопроект о децентрализации

Игорь Колиушко: возникает вопрос, что важнее для нас на современном этапе - социально-экономический рост или защита от сепаратистских тенденций. Фото: Тарас Подолян

В новом законопроекта по децентрализации, что готовит "Слуга народа", есть ряд принципиально негативных моментов.

Об этом интервью журналу "Країна" говорит эксперт по конституционному и административному праву Игорь Колиушко.

"Там говорится, что только смежные общины образуют округ. Мол, если есть четыре общины, из которых две крайние не граничат друг с другом, то они не могут быть в одном округе.

Еще одна проблема - префектов не относят к исполнительной власти. Повторяется то, что делал Порошенко. Он вывел глав местных госадминистраций с госслужбы. Те существовали почти как патронажная служба президента на местах. Подчинялись только ему. В частности, агитировали на выборах, возглавляли избирательные штабы. Эту норму сейчас хотят закрепить в Конституции. Так выстраивается неправовая президентская вертикаль", - объясняет эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Законопроект по децентрализации, что готовит "Слуга народа", вызывает тревогу - эксперт

Также по этому законопроекту областные и окружные советы будут формироваться косвенным способом, говорит Игорь Колиушко.

"То есть их не будут выбирать люди, как советы общин. А будут последние делегировать своих представителей на окружной и областной уровень. У такого подхода есть позитивы и негативы.

Совет, созданный по квотному принципу, будет объединять представителей общин. Может быть площадкой, где будут решать общие проблемы. Для окружного уровня это допустимо. На областном уровне - сложнее. Местное самоуправление обеспечивает заботу о пространстве проживания гражданина. Региональное - заботится про социально-экономическое развитие региона, привлечение инвестиций. Слабый, неконсолидированный совет не сможет выполнять эти функции. Это не будет.

Но политики считают, что в слабости областных советов есть и позитив. Уменьшаются риски сепаратизма и других негативных тенденций. Слабый областной совет тормозить как конструктивное, так и деструктивное развитие. Возникает вопрос: что важнее для нас на современном этапе - социально-экономический рост или защита от сепаратистских тенденций", - добавляет эксперт.

Полное интервью с Игорем Колиушко читайте в журнале "Країна" от 12 декабря.