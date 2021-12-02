Современное рабство: 24% украинцев уязвимы к торговле людьми

Современное рабство является проблемой во всем мире, в том числе и в Украине. А каждый четвертый украинец готов принять рискованное предложение за границей или в другом населенном пункте.

Об этом рассказывает Gazeta.ua

Каждый год, 2 декабря, в Украине и мире по решению Генеральной Ассамблеи ООН отмечают Международный день борьбы за отмену рабства. В этот день 1949 была принята Конвенция о борьбе с торговлей людьми. В Украине документ вступил в силу 15 февраля 1955 года.

Многие думают, что рабства уже не существует, но оно просто приняло другие формы. И прежде всего это о нарушении прав человека: людей эксплуатируют с целью получения прибыли.

Торговля людьми – форма современного рабства. Это глобальное явление, которое существует в каждой стране мира, а жертвой может стать кто-либо независимо от возраста, пола, национальности или социального статуса.

Торговля людьми имеет множество признаков и видов: сексуальную эксплуатацию, принудительные браки, вербовку для использования в вооруженных конфликтах, долговую кабалу, продажу органов и т.д. Среди прочего – это и принудительный труд и трудовая эксплуатация.

Трудовая эксплуатация среди украинцев

По оценкам МОМ, говорится в Национальном исследовании по миграции, торговле людьми и других форм эксплуатации мигрантов, количество украинских трудовых мигрантов за рубежом в 2021 году составляет 1 167 000 человек. Это на 11% больше, чем в 2019 году. Число внутренних трудовых мигрантов в Украине составляет 652 000 человек.

Среди основных факторов, влияющих на решение о трудовой миграции, называют желание заработать средства, чтобы потратить их в Украине для воплощения собственных планов. Также люди принимают такое решение, потому что не могут найти работу с достаточным уровнем оплаты или работу в желаемой сфере, хотят получить новый опыт или эмигрировать навсегда (если речь идет о внешней миграции).

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Так, 24% украинцев уязвимы к торговле людьми. Каждый четвертый украинец готов принять рискованное предложение за границей или в другом населенном пункте. Речь идет о неофициальном трудоустройстве, работе в закрытых помещениях (без возможности свободно покинуть рабочее место); пересечение границы неурегулированным способом; выполнение противозаконной работы. Также четверть украинцев готова отдать работодателю свой паспорт на период трудоустройства, телефон и личные вещи.

Один из факторов, усиливших уязвимость населения к рискам торговли людьми – пандемия Covid-19. В частности, из-за этого более двух миллионов человек потеряли работу или были вынуждены потратить значительные средства на лечение.

Торговля людьми в Украине

С 1991 года, по оценкам МОМ, от торговли людьми пострадало более 300 000 украинцев. В последние два года наблюдается существенный рост случаев торговли людьми внутри страны. Так, за 2019-2021 годы пострадали 46 тысяч украинцев. Часть из них попали в сети торговцев людьми за границей, другие же страдали от этого внутри Украины.

За первое полугодие 2021 г. выявлено 130 фактов торговли людьми. Почти 100 уголовных производств указанной категории направлены в суд. Подавляющее большинство выявленных случаев связано с вовлечением в преступную деятельность, на втором и третьем месте – трудовая и сексуальная эксплуатация граждан.

Фото: ukraine.iom.int

Куда обращаться если стали жертвой торговли людьми?

Национальная бесплатная горячая линия по противодействию торговле людьми и консультированию мигрантов – 527 (с мобильного) и 0 800 505 501 (из стационарного).

Горячая линия Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человек – 0800501720.

В сентябре полицейские освободили из трудового рабства 120 человек и разоблачили преступников, организовавших в Киеве и на Днепропетровщине торговлю людьми. Фигуранты дела предлагали людям якобы официальное трудоустройство на агропромышленном предприятии в Днепропетровской области. В то же время заставляли их бесплатно работать 12-16 часов.