 
Ексклюзивы
1/5
Без замполитов, оркестров и корчевки пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Без замполитов, оркестров и корчевки пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Просмотров: 45
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Просмотров: 972
"Мы – не страна рок-н-ролла. Но можем такой стать" – Михаил Кукуюк
"Мы – не страна рок-н-ролла. Но можем такой стать" – Михаил Кукуюк
Просмотров: 207
"Идти на договорняк с Путиным – это позор": оппозиция требует отставки Зеленского
"Идти на договорняк с Путиным – это позор": оппозиция требует отставки Зеленского
Просмотров: 2295
Рада повысила налоги: что подорожает
Рада повысила налоги: что подорожает
Просмотров: 4257
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
Просмотров: 1116
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
Просмотров: 495
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
1 Просмотров: 972
Через 30 лет после референдума о независимости война за Украину продолжается
Через 30 лет после референдума о независимости война за Украину продолжается
Просмотров: 360
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1377
Фото
Все фото
5
7
4
3
5
В Одесской области построили туалет за 3 млн бюджетных гривен
В Одесской области построили туалет за 3 млн бюджетных гривен
Современное рабство: 24% украинцев уязвимы к торговле людьми
Современное рабство: 24% украинцев уязвимы к торговле людьми
Водолазы Нацгвардии &quot;отработали&quot; Киевское водохранилище - подборка фото
Водолазы Нацгвардии "отработали" Киевское водохранилище - подборка фото
&quot;Триколор, позор и безвкусица&quot; - сеть взорвалась возмущением на национальный костюм &quot;Мисс Украины-2021&quot;
"Триколор, позор и безвкусица" - сеть взорвалась возмущением на национальный костюм "Мисс Украины-2021"
В Чернобыльской зоне &quot;засекли&quot; пять животных, которые на грани исчезновения - фото
В Чернобыльской зоне "засекли" пять животных, которые на грани исчезновения - фото
Видео
Все видео
По сети распространяется масштабный челлендж благодарности воинам ВСУ – как принять участие
По сети распространяется масштабный челлендж благодарности воинам ВСУ – как принять участие
Карпаты засыпает снегом - намело по пояс
Карпаты засыпает снегом - намело по пояс
Марш миллиона: началась Революция достоинства
Марш миллиона: началась Революция достоинства
В мобильной "Дії" появилась новая функция с Covid-сертификатом
В мобильной "Дії" появилась новая функция с Covid-сертификатом
Укрзализныця запускает 12 пар скоростных поездов: перечень маршрутов
Укрзализныця запускает 12 пар скоростных поездов: перечень маршрутов
Интервью
1/5
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
Просмотров: 2349
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 2187
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 2619
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 891
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 3942
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 декабря 2021
Просмотров: 45
Баба з Шарлеруа
Фейсбук нагадує, що три роки тому я був у Бельгії. Місцевий Том провів нас з аеропорту "Завентем" якимись тільки йому знайомими коридорами, й ми ...
четверг, 02 декабря 2021 17:10

Современное рабство: 24% украинцев уязвимы к торговле людьми
7

  Комментировать

Современное рабство является проблемой во всем мире, в том числе и в Украине. А каждый четвертый украинец готов принять рискованное предложение за границей или в другом населенном пункте.

Об этом рассказывает Gazeta.ua

Каждый год, 2 декабря, в Украине и мире по решению Генеральной Ассамблеи ООН отмечают Международный день борьбы за отмену рабства. В этот день 1949 была принята Конвенция о борьбе с торговлей людьми. В Украине документ вступил в силу 15 февраля 1955 года.

Многие думают, что рабства уже не существует, но оно просто приняло другие формы. И прежде всего это о нарушении прав человека: людей эксплуатируют с целью получения прибыли.

Торговля людьми – форма современного рабства. Это глобальное явление, которое существует в каждой стране мира, а жертвой может стать кто-либо независимо от возраста, пола, национальности или социального статуса.

Торговля людьми имеет множество признаков и видов: сексуальную эксплуатацию, принудительные браки, вербовку для использования в вооруженных конфликтах, долговую кабалу, продажу органов и т.д. Среди прочего – это и принудительный труд и трудовая эксплуатация.

Трудовая эксплуатация среди украинцев

По оценкам МОМ, говорится в Национальном исследовании по миграции, торговле людьми и других форм эксплуатации мигрантов, количество украинских трудовых мигрантов за рубежом в 2021 году составляет 1 167 000 человек. Это на 11% больше, чем в 2019 году. Число внутренних трудовых мигрантов в Украине составляет 652 000 человек.

Среди основных факторов, влияющих на решение о трудовой миграции, называют желание заработать средства, чтобы потратить их в Украине для воплощения собственных планов. Также люди принимают такое решение, потому что не могут найти работу с достаточным уровнем оплаты или работу в желаемой сфере, хотят получить новый опыт или эмигрировать навсегда (если речь идет о внешней миграции).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина держала в рабстве трех мужчин

Так, 24% украинцев уязвимы к торговле людьми. Каждый четвертый украинец готов принять рискованное предложение за границей или в другом населенном пункте. Речь идет о неофициальном трудоустройстве, работе в закрытых помещениях (без возможности свободно покинуть рабочее место); пересечение границы неурегулированным способом; выполнение противозаконной работы. Также четверть украинцев готова отдать работодателю свой паспорт на период трудоустройства, телефон и личные вещи.

Один из факторов, усиливших уязвимость населения к рискам торговли людьми – пандемия Covid-19. В частности, из-за этого более двух миллионов человек потеряли работу или были вынуждены потратить значительные средства на лечение.

Торговля людьми в Украине

С 1991 года, по оценкам МОМ, от торговли людьми пострадало более 300 000 украинцев. В последние два года наблюдается существенный рост случаев торговли людьми внутри страны. Так, за 2019-2021 годы пострадали 46 тысяч украинцев. Часть из них попали в сети торговцев людьми за границей, другие же страдали от этого внутри Украины.

За первое полугодие 2021 г. выявлено 130 фактов торговли людьми. Почти 100 уголовных производств указанной категории направлены в суд. Подавляющее большинство выявленных случаев связано с вовлечением в преступную деятельность, на втором и третьем месте – трудовая и сексуальная эксплуатация граждан.

Результаты исследования по вопросам миграции, торговли людьми и других форм эксплуатации мигрантов
Фото: ukraine.iom.int
Результаты исследования по вопросам миграции, торговли людьми и других форм эксплуатации мигрантов
Результаты исследования по вопросам миграции, торговли людьми и других форм эксплуатации мигрантов
Результаты исследования по вопросам миграции, торговли людьми и других форм эксплуатации мигрантов
Результаты исследования по вопросам миграции, торговли людьми и других форм эксплуатации мигрантов

Куда обращаться если стали жертвой торговли людьми?

Национальная бесплатная горячая линия по противодействию торговле людьми и консультированию мигрантов – 527 (с мобильного) и 0 800 505 501 (из стационарного).

Горячая линия Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человек – 0800501720.

В сентябре полицейские освободили из трудового рабства 120 человек и разоблачили преступников, организовавших в Киеве и на Днепропетровщине торговлю людьми. Фигуранты дела предлагали людям якобы официальное трудоустройство на агропромышленном предприятии в Днепропетровской области. В то же время заставляли их бесплатно работать 12-16 часов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Современное рабство: 24% украинцев уязвимы к торговле людьми». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
декабря

Бритни Спирс – 40. Сенсационные факты и самые известные песни принцессы поп-музыки

Усик может сразиться за чемпионский титул в третьей весовой категории

Ввели смертную казнь за разрушение станков

Самое читаемое
Ахметов собрал &quot;своих&quot; для поиска нового президента и депутатов Верховной Рады - расследование
Ахметов собрал "своих" для поиска нового президента и депутатов Верховной Рады - расследование
 2 Просмотров: 15364
&quot;Виталине оторвало по плечо правую руку&quot; - Елена Точкова умоляет спасти жизнь племянницы
"Виталине оторвало по плечо правую руку" - Елена Точкова умоляет спасти жизнь племянницы
 Просмотров: 14608
Золотые слитки и миллионы наличных денег - в доме Кивы обнаружили интересные &quot;находки&quot;
Золотые слитки и миллионы наличных денег - в доме Кивы обнаружили интересные "находки"
 1 Просмотров: 10071
Кива поскандалил в Раде с матерями погибших на Донбассе солдат
Кива поскандалил в Раде с матерями погибших на Донбассе солдат
 1 Просмотров: 9342
&quot;Триколор, позор и безвкусица&quot; - сеть взорвалась возмущением на национальный костюм &quot;Мисс Украины-2021&quot;
"Триколор, позор и безвкусица" - сеть взорвалась возмущением на национальный костюм "Мисс Украины-2021"
3
 1 Просмотров: 6957
Общество
Без замполитов, оркестров и корчевки пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Без замполитов, оркестров и корчевки пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
 Просмотров: 54
МВД назвало дату запуска реестра оружия
МВД назвало дату запуска реестра оружия Просмотров: 36
В Одесской области построили туалет за 3 млн бюджетных гривен
В Одесской области построили туалет за 3 млн бюджетных гривен
5
 Просмотров: 243
По сети распространяется масштабный челлендж благодарности воинам ВСУ – как принять участие
По сети распространяется масштабный челлендж благодарности воинам ВСУ – как принять участие
 Просмотров: 90
Украина закрывает границу для граждан восьми стран
Украина закрывает границу для граждан восьми стран Просмотров: 558
Больше всего комментируют
4
"Европейская Солидарность" лидирует в партийных рейтингах – опрос КМИС
4
Суд разрешил арест главаря оккупантов Аксенова
2
Ахметов собрал "своих" для поиска нового президента и депутатов Верховной Рады - расследование
2
Заместитель Кулебы подал в отставку
1
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
Голосов: 57675
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть