Совок бессмертный - в сети раскритиковали подготовку к празднованию Дня Независимости

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука раскритиковал подготовку президентом Украины проведения "Шествия Достоинства" в честь Дня Независимости Украины 24 августа.

В Facebook Тука опубликовал документ, подписанный президентом.

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"И, как же же убить этот "совок"? Ни Виктору Ющенко, с его "Помаранчевой" командой, ни Петру Порошенко с его командой не удалось избавиться от этого рудимента. Казалось бы - новые молодые люди, которые и живых пионеров не видели никогда, должны быть далекими от этого позора. Нет", - написал он.





В Святошинском районе столицы на авиационном заводе "Антонов" утром 15 августа состоялась репетиция Марша ветеранов ко Дню Независимости.