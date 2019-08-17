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суббота, 17 августа 2019 16:05

Совок бессмертный - в сети раскритиковали подготовку к празднованию Дня Независимости

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Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука раскритиковал подготовку президентом Украины проведения "Шествия Достоинства" в честь Дня Независимости Украины 24 августа.

В Facebook Тука опубликовал документ, подписанный президентом.

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"И, как же же убить этот "совок"? Ни Виктору Ющенко, с его "Помаранчевой" командой, ни Петру Порошенко с его командой не удалось избавиться от этого рудимента. Казалось бы - новые молодые люди, которые и живых пионеров не видели никогда, должны быть далекими от этого позора. Нет", - написал он.


В Святошинском районе столицы на авиационном заводе "Антонов" утром 15 августа состоялась репетиция Марша ветеранов ко Дню Независимости.

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Дата
17
августа

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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