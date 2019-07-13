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суббота, 13 июля 2019 11:50

Советники лидеров стран встретились для восстановления "нормандского формата"

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Советники лидеров стран встретились для восстановления &quot;нормандского формата&quot;
Немецкая сторона отметила, что переговоры базировались на последних положительных сдвигах в Донбассе. Фото: twitter.com/MelnykAndrij

Внешнеполитические советники лидеров Украины, Германии, Франции и России встретились в Париже в пятницу, 12 июля. Цель - восстановление работы "нормандского формата".

После встречи немецкая сторона отметила, что переговоры базировались на последних положительных сдвигах в Донбассе, пишет DW. На встрече прорабатывали дальнейшие шаги по воплощению Минских соглашений, прежде всего прекращении огня, сообщает агентство dpa.

Украину на этой встрече должен был представлять заместитель руководителя офиса президента Украины Вадим Пристайко.

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Договоренности о встрече внешнеполитических советников лидеров "нормандской" четверки было достигнуто в июне во время визитов Владимира Зеленского в Париж и Берлин. В Берлине Зеленский и Ангела Меркель выразили удовлетворение возобновлением работы "нормандского формата".

Владимир Зеленский и Владимир Путин провели первый телефонный разговор. Обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе, обмен пленными и возможность переговоров в "нормандском формате".

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