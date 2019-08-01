Советник президента снялся в российской "Битве экстрасенсов"

Кандидат на должность министра здравоохранения Михаил Радуцкий снимался в российской версии "Битвы экстрасенсов". Фото: Прочерк

Внештатный советник президента Зеленского Михаил Радуцкий снимался в передаче с экстрасенсами в России.

"Я, наоборот, активно выступал за запрет экстрасенсов, народных целителей", - говорит Михаил Радуцкий, пише censor.net. "Да, я был там. В 2004 году я попал в цунами, из 800 человек там выжило 80. Естественно, тогда было много передач, я давал много интервью. Одну из этих передач снимал канал ТНТ. Но это было еще в той жизни, когда у нас не было конфликта с Россией. Причем, передача эта вышла в 2013-ом, но записывалась намного раньше.

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Мне предложили участвовать, мол, экстрасенсы не знают, что там было, и интересно, смогут ли они об этом рассказать или нет. И сейчас это уже вопрос к ботам, которые все это раскручивают. Если бы я считал, что это что-то крамольное, то, поверьте, YouTube тоже чистится".

Советник президента Михаил Радуцкий заявил о различиях в ходе болезней представителей разных рас. И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун это опровергла.