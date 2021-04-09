Сотрудников киберполиции поймали на взятке

Киберполицейские требовали взятку у предпринимателя. Фото: СБУ

В Ивано-Франковской области сотрудников киберполиции задержали при получении 150 тыс. грн взятки.

Деньги они требовали от предпринимателя. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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"В полицию с заявлением о преступлении обратился бизнесмен. Он рассказал, что хакеры пытались похитить с его счета 900 тыс. грн, банк заблокировал эту транзакцию как подозрительную", - говорится в сообщении.

Старший инспектор и инспектор отдела противодействия киберпреступности пообещали мужчине вернуть доступ к средствам за вознаграждение - 150 тыс. грн.

Их задержали после получения неправомерной выгоды. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

В Херсоне СБУ разоблачила на взятке военного. Командир одного из подразделений Нацгвардии требовал от подчиненных деньги.