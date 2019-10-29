Сотрудник Нацбанка требовал $ 50 тыс. взятки

Сотрудника Нацбанка задержали на взятке. Фото: Прокуратура Киева

В Киеве правоохранители задержали на взятке сотрудника Национального банка Украины.

Главный специалист НБУ требовал $ 50 тыс. от директора частного предприятия, которое занимается обменом валюты. Он обещал содействие в получении бессрочной Генеральной лицензии НБУ на осуществление таких услуг. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Во время передачи части средств в размере 40 тысяч долларов служащего банка задержали у здания НБУ на Печерске", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Северной Македонии заместитель министра ушел в отставку из-за взятки в 50 евро

Задержанному готовят подозрение по статье о покушении на мошенническое завладение чужим имуществом, совершенное в особо крупных размерах.

Руководитель одного из районных отделений полиции Закарпатской области и его заместитель погорели на взятке. Чиновники требовали от частного предпринимателя ежемесячные "откаты", угрожая уголовным преследованием в случае отказа.