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вторник, 29 октября 2019 22:03

Сотрудник Нацбанка требовал $ 50 тыс. взятки

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Сотрудник Нацбанка требовал $ 50 тыс. взятки
Сотрудника Нацбанка задержали на взятке. Фото: Прокуратура Киева

В Киеве правоохранители задержали на взятке сотрудника Национального банка Украины.

Главный специалист НБУ требовал $ 50 тыс. от директора частного предприятия, которое занимается обменом валюты. Он обещал содействие в получении бессрочной Генеральной лицензии НБУ на осуществление таких услуг. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Во время передачи части средств в размере 40 тысяч долларов служащего банка задержали у здания НБУ на Печерске", - говорится в сообщении.

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Задержанному готовят подозрение по статье о покушении на мошенническое завладение чужим имуществом, совершенное в особо крупных размерах.

Руководитель одного из районных отделений полиции Закарпатской области и его заместитель погорели на взятке. Чиновники требовали от частного предпринимателя ежемесячные "откаты", угрожая уголовным преследованием в случае отказа.

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