Сотрудник фискальной службы погорел на взятке

На взятке задержали сотрудника таможенной службы. Фото: khmel.gp.gov.ua

Правоохранители задержали на взятке заместителя начальника управления Главного управления Государственной фискальной службы в Хмельницкой области.

Прокуратура сообщает, что налоговик через своего знакомого требовал у предпринимателей $ 20 тыс. за то, чтобы помочь им избежать уголовной ответственности за уклонение от налогов и служебный подлог. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

По данным правоохранителей, свои услуги злоумышленник оценил в $ 20 тыс., часть из которых якобы должен был передать в пользу полиции, что расследует указанное уголовное производство

"Осуществляется досудебное расследование по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с ее вымогательством) и ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины. В настоящее время проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств. Также, решается вопрос о уведомление о подозрении и избрание разоблаченному лицу меры пресечения ", - говорится в сообщении.

Задержали херсонских таможенников, которые требовали деньги с предпринимателей. Предприниматели импортировали товары широкого потребления с одной из стран Ближнего Востока. А чиновники на таможенном посту "Херсон-аэропорт" Черноморской таможни за различные суммы взяток "не замечали" возможные нарушения установленных норм.