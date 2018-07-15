Сотни туристов застряли на украинско-белорусской границе

В Беларуси на международном автодорожном пункте пропуска "Новая Гута" образовалась очередь на въезд в Украину. Фото - Mobus.com

В Беларуси на международном автодорожном пункте пропуска "Новая Гута" образовалась очередь на въезд в Украину. Стоят автобусы с клиентами туристических фирм.

Начиная с полудня 14 июля массово прибывают к этому пункту пропуска по 5-6 автобусов одновременно. В ближайших пунктах пропуска, способных принимать автобусы, очередей не наблюдается. Об этом пишет белорусское издание "Белта".

"Это говорит о недостаточно эффективном планирование маршрутов со стороны туроператоров. Туристические компании не учитывают рекомендации Госпогранкомитета о равномерном распределении автомобильных перевозок групп туристов, направляющихся как на отдых, так и возвращающихся в страну", - заявил представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

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По его словам, задействованы все рабочие места с привлечением резервов.

"Пограничный контроль занимает не более десяти минут одно такое транспортное средство при нормативе 15 минут. От 14.00 до 18.00 оформили 22 туристических автобуса. Пропускная способность Новой Гуты составляет четыре автобуса в час, и при таком количестве транспортных средств время ожидания может достигать до шести часов ", - сообщил представитель белорусского Госпогранкомитета.

В столичном аэропорту "Киев", на аэродромах Албании и Грузии сотни украинских туристов по несколько часов ждали своих рейсов. Некоторые - более суток.