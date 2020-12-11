Состояние Труханова ухудшилось

Мэра Одессы госпитализировали в инфекционную больницу. Фото: dw.com

Состояние городского головы Одессы Геннадия Труханова, у которого 9 декабря диагностировали коронавирус, ухудшилось.

Его госпитализировали в инфекционную больницу. Об этом сообщили в пресс-служб городского совета Одессы.

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"Да, это правда. Он госпитализирован в Одесскую инфекционную больницу. Он находится в палате с еще двумя пациентами. Его состояние расценивается как средней тяжести", - рассказали в горсовете.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заразился коронавирусом. В связи с чем он пошел на самоизоляцию. Мэрия, в свою очередь, продолжает принимать все необходимые меры по противодействию распространению коронавируса.