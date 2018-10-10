Состоялись обыски у родственников главы "Всеукраинской Аграрной Рады" Андрея Дыкуна

 
Ексклюзивы
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 1746
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 1584
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 432
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 1134
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2115
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Просмотров: 369
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия давит на Украину
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия давит на Украину
Просмотров: 2592
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
Просмотров: 783
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
4 Просмотров: 9180
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
2 Просмотров: 3375
Фото
Все фото
4
5
50
3
5
Игнорировали российские СМИ и молились за Украину: экзархи УПЦ прибыли на Синод
Игнорировали российские СМИ и молились за Украину: экзархи УПЦ прибыли на Синод
Пострадавшие от взрывов ночуют на матах и нуждаются в помощи
Пострадавшие от взрывов ночуют на матах и нуждаются в помощи
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
В Луцке продают хлеб из России
В Луцке продают хлеб из России
Свадьба принцессы Евгении: рассказали о праздничном торте внучки королевы Елизаветы II
Свадьба принцессы Евгении: рассказали о праздничном торте внучки королевы Елизаветы II
Видео
Все видео
Ницой поскандалила с ведущей в прямом эфире
Ницой поскандалила с ведущей в прямом эфире
Прядь Наполеона, золотой византийской колт и 7-метрова картина: показали вывезенные из Украины реликвии
Прядь Наполеона, золотой византийской колт и 7-метрова картина: показали вывезенные из Украины реликвии
Клиенты ресторанов смогут платить за заказ сколько хотят
Клиенты ресторанов смогут платить за заказ сколько хотят
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия давит на Украину
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия давит на Украину
Полицейский разбил стул о голову задержанного
Полицейский разбил стул о голову задержанного
Интервью
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 1746
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2115
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 810
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1431
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5454
Колонка
Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
08 октября 2018
Просмотров: 1413
Хочу зустріти їх завтра
Їли морозиво й реготали. Щиро так, по-молодому. Я спочатку почула лише сміх. Поставила своє авто на паркінг і скоротила шлях — майже через ...
среда, 10 октября 2018 12:17

Состоялись обыски у родственников главы "Всеукраинской Аграрной Рады" Андрея Дыкуна

  Комментировать
Состоялись обыски у родственников главы &quot;Всеукраинской Аграрной Рады&quot; Андрея Дыкуна
Голова "Всеукраїнської аграрної ради" Андрій Дикун. Фото: Главком

Во вторник утром сотрудники главного следственного управления под прикрытием решения Печерского районного суда города Киева провели обыски в доме семьи председателя общественной организации "Всеукраинская Аграрная Рада" - Андрея Дыкуна.

Дом родственников главы организации посетили 25 старших следователей из семи областей Украины. При этом, согласно судебному решению, основанием для проведения обыска послужило общение Дыкуна с семьей.

"Ознакомившись с постановлением суда могу утверждать, что оно однозначно безосновательно. Суд принял во внимание только тот факт, что Дыкун иногда посещает своих родственников и встречается с ними. Это было единственным основанием для проведения обыска, по результатам которого ничего изъято не было. Это вновь подтверждает, что данный обыск является просто фарсом ", - отметил адвокат Андрея Дыкуна, член Совета адвокатов Киева Дмитрий Лошаков.

Так, он связывает проведение обысков с активной гражданской позицией союза ВАР, который возглавляет Дыкун. В частности, борьбой организации с рейдерством в Украине и активной защитой прав и интересов честных сельхозпроизводителей.

"Я рассматриваю проведенный обыск как инструмент влияния на нас, как на общественное союз. Но ВАР и в дальнейшем будет продолжать деятельность, направленную на защиту отечественных сельхозпроизводителей и обеспечение устойчивого развития аграрной отрасли", - отметил Дыкун.

При этом глава ВАР и его адвокат подчеркнули, что будут реагировать на каждый факт таких действий.

"Мы направим жалобы в Генеральную прокуратуру Украины. Будем бороться против незаконных действий государства, которое преследует гражданских активистов и препятствует их деятельности", - подчеркнул Лошаков.

Всеукраинская Аграрная Рада - это добровольная, неправительственная организация, объединяющая производителей со всей Украины для совместной защиты интересов аграрного сектора Украины. Сейчас в ее состав входит около 450 сельхозтоваропроизводителей, общий земельный банк которых составляет свыше 2,5 млн га; производят 52% промышленного молока и обеспечивают 37% промышленного выращивания свинины. Целью деятельности организации является консолидация отрасли, отстаивание и лоббирование ее интересов на законодательном уровне, повышение эффективности производства и поисков новых рынков сбыта украинского продовольствия.

Главком
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Состоялись обыски у родственников главы "Всеукраинской Аграрной Рады" Андрея Дыкуна». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
октября

Провокаторы с огнем едва не сорвали матч против Англии

Четырех из пяти победителей Мохаммеда Али воспитал один тренер

Город остался без медиков - землетрясение разрушило больницу

Самое читаемое
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
41
 1 Просмотров: 104809
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
21
 Просмотров: 90491
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита &quot;русского мира&quot;
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита "русского мира"
16
 2 Просмотров: 79305
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
13
 Просмотров: 61705
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
50
 Просмотров: 59737
Общество
Филарет назвал ключ победы над Путиным
Филарет назвал ключ победы над Путиным Просмотров: 3015
Игнорировали российские СМИ и молились за Украину: экзархи УПЦ прибыли на Синод
Игнорировали российские СМИ и молились за Украину: экзархи УПЦ прибыли на Синод
4
 Просмотров: 1521
Детская площадка и лазерное шоу - День защитника отметят историческим фестивалем в Киеве
Детская площадка и лазерное шоу - День защитника отметят историческим фестивалем в Киеве Просмотров: 54
Украинский телеканал похвастался премией из России
Украинский телеканал похвастался премией из России Просмотров: 621
Закарпатских чиновников и депутатов с венгерским гражданством не будут наказывать
Закарпатских чиновников и депутатов с венгерским гражданством не будут наказывать 2 Просмотров: 639
Больше всего комментируют
27
"Готовы на сделку с дьяволом" - в России озвучили планы на Украину
7
После Вилкула ГПУ может прийти за депутатом из любой фракции - эксперт
7
Нардеп поставил на место кремлевских пропагандистов
5
"Миротворец" внес в базу чиновников и депутатов с венгерскими паспортами
4
Россия ворует у Украины газ на Черном море
Голосов: 26869
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua