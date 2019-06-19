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среда, 19 июня 2019 08:41

Соратник Медведчука обновил руководство канала ZIK: о чем говорили на встрече

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Соратник Медведчука обновил руководство канала ZIK: о чем говорили на встрече
Телеканал ZIK объединили с NewsOne и "112" в один холдинг "Новости", которым поставили руководить Алексея Семенова. В разное время он был генеральным продюсером "Прямого", NewsOne и "112". Фото - ZIK

Телеканал ZIK, который ранее принадлежал миллионеру-беглецу Петру Дыминскому, купил нардеп Тарас Козак.

Теперь ZIK объединили с NewsOne и "112" в один холдинг "Новости", которым поставили руководить Алексея Семенова. В разное время он был генеральным продюсером "Прямого", NewsOne и "112".

Семенов собрал работников и руководство канала в Октябрьском дворце. Он представил нового гендиректора Наталью Витрук и озвучил стратегическую задачу - вывести ZIK на третье место среди новостных каналов.

Разговор встречи обнародовал theБабель, который располагает аудиозаписью.

"Масс-медиа могут обладать только те, у кого есть деньги. Сегодня невозможно без денег создать полноценное СМИ, для этого необходимы большие вложения. Поэтому ты идешь всю жизнь на какие-то компромиссы. Что-то защищаешь, где договариваешься, отстаиваешь. Моя позиция заключается в защите интересов тех людей, которые работают на канале.

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Предыдущий владелец канала, бизнесмен Петр Дыминский точно вмешивался в работу каналов, и в другом вы меня не убедите. Потому что так всегда, когда человек владеет СМИ. Представьте, что вы-владелец ресурса, а ваш ресурс рассказывает, какой вы мудак. Вам будет нормально? Какой-то человек вас обидел, что-то у вас отжал, - вы что, позовете его в эфир? Мы говорим так, как есть, потому что я надеюсь со многими из вас работать.

Для меня покупка телеканала ZIK не так важна, как продажа. Я рад, что Дыминский его содержит, и у вас было ощущение внутренней свободы. Я его не собираюсь ломать. Приводить людей, которые заменят вас, я не собираюсь. Я не знаю, сколько уйдет после этого разговора.

Я нормально отношусь к журналисту Сергею Рахманину который заявил, что закрывает свою передачу. Я его не знаю, никогда не видел. Если ты честный, напиши, что ты идешь в партию "Голос" Святослава Вакарчука, зачем привязывать свой уход к этой истории. И это все построено на такой маленькой лжи.

Я люблю телевидение. Я пришел сегодня в аппаратно-студийный блок посмотреть на эфир и увидел там огромное количество бутылок и стаканов на пультах - для меня это трагедия. Я каждый этот чертов пульт люблю. Я всегда пытался сделать так, чтобы работникам было удобно. Кто был на телеканале "Прямой", знает, что там хорошо. Там можно лежать, там хороший дизайн. Туда приходят работать, потому что им там нравится. Когда я увидел, что вы все сидите в маленькой комнате, мне было плохо.

Я пока не знаю, что мы будем делать. Я собирался обсудить это вместе с вами. Каждый раз, когда я переходил с канала на канал, кто-то писал, что я абсолютный мудак. Мне казалось, что стандарты - это середина. Уже давно весь мир ни по каким стандартам не живет. Мне надо придумать формат телеканала. А я не знаю, какой формат ему придумать, найти середину. Например, когда идет телемост Киев - Львов, я не понимаю, почему там нет Мариуполя. Я бы хотел это обсуждать с вами, с редакторами, с ведущими.

Чего вы ожидали, что я приду и скажу: "Уважаемые, вот вам новые темники"? Вы хотите, чтобы я вам сказал то, с чем вы не согласитесь? И вы мне ответите: "Нах*р пошел", и сами пойдете? Я - прокладка между собственниками и работниками. Я работаю на свою репутацию. Ну хорошо, давайте напишем коллективное заявление: "Мы все против". Но с чем вы боретесь?

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Не мое дело, что Дыминский продает ZIK. Ситуация с каналом произошла мгновенно, а не затягивалась. Придет цензор на канал? Не придет, я буду с вами работать. В полях буду с вами сидеть, проекты будем делать.

Я на NewsOne сначала красил стены в павильоне. Там был ужасный поносный цвет, с ним невозможно было выходить в эфир. А после этого уже думали, что с каналом делать. Сейчас мы начинаем рисовать весь дизайн для ZIK. Нужно делать много ток-шоу. Надо придумывать что-то новое, иначе мы не получим аудиторию.

Вот когда вы увидите, что мы вместо включения из Мариуполя делаем включения из Ростова-на-Дону - вот тогда и нужно говорить: "Ты не охр*нел?" И тогда делать какие-то шаги. Я не владелец. Я пришел работать. Моя работа заключается в том, чтобы все было нормально. Понимаю, что все настроены решительно и готовы идти. В этой ситуации для меня нет ничего страшного. Я готов к тому, что весь канал пойдет и останется пустой эфир. Для меня это немного непонятно, но я с этой ситуацией справлюсь", - сказал Семенов.

У него спрашивают: "Если премьер-министр Гройсман на заседании правительства скажет, что Медведчук - мудак, можно будет дать это в эфир?"

"Показывайте историю объективно - и у меня никогда не будет проблем с владельцем канала. Вы меня сейчас рисуете каким -то цензором. Если бы я сказал, что это так, то я сейчас вам соврал бы.

Моя цель - канал сделать эффективным с точки зрения бизнес-модели, и сделать его третьим ресурсом в стране. Цель создания медиа-холдинга? Такую историю я не обсуждал. Я обсуждал, что канал должен расти по всем показателям и получить третью позицию.

Есть холдинг "Новости", в него будут входить различные СМИ. Вот и все. Я хочу создать холдинг, который хорошо работает. Я сейчас не могу менять сетку вещания. Мне нужно входить в процессы, понять, что происходит внутри канала. Одновременно начинаем готовить редизайн канала, новые форматы, определяем дату ребрендинга и после него меняем нашу сетку. Например, запускаем линейку дневных ток-шоу, определяем состав ведущих", - ответил Семенов.

О том, что телеканал купил народный депутат Тарас Козак, стало известно 14 июня. Это общенациональное медиа, с центральным офисом в Киеве. В октябре прошлого года Козак стал владельцем телеканала "Ньюзван", в декабре - группы компаний "112 Украина". Их стоимость оценил в 114,8 млн грн. На выборах в Верховную Раду идет в десятке списка "Оппозиционного платформы - За жизнь". Одним из лидеров этой партии есть кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук. Козак не поддержал закон, признающий вооруженную агрессию России против Украины. После обнародования информации о смене собственника, с телеканала уволился гендиректор и топ-менеджеры. Прекратили сотрудничество ряд журналистов.

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Дата
19
июня

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